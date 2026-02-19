Atalanta-Napoli, quattro dubbi per Conte: uno di loro sarà assente quasi sicuro

Bergamo si avvicina e le scelte non sono semplici. Tra assenze certe e recuperi in bilico, Conte aspetta le ultime risposte dal campo.

Il Napoli si sta preparando per la trasferta di Bergamo. Atalanta-Napoli è una sfida tutt’altro che banale, nella quale gli azzurri devono accumulare altri tre punti per tenere a distanza Juventus e Roma, ma non sarà semplice contro una delle squadre più in forma del campionato. Alla difficoltà dell’impegno si aggiungono poi le tante indisponibilità, molte delle quali di lungo degenti che non vedremo ancora per un bel po’ di tempo.

Ai vari De Bruyne, Di Lorenzo, David Neres si è aggiunto anche Amir Rrahmani, che probabilmente ne avrà anche per più degli altri. Con questa lista c’è ancora anche Frank Anguissa, che però vede il suo rientro sempre più vicino. Questo dubbio è davvero il meno incerto per Conte, perché l’assenza fra i convocati per il camerunense è praticamente certa. Probabile che lo rivedremo in campo, o almeno nella lista di quelli che partiranno con la squadra, il 28 febbraio a Verona o l’8 marzo con il Torino.

Ci sono invece altri calciatori il cui impiego è ancora in dubbio e che andranno valutati in questi giorni che ci separano da domenica pomeriggio. Il caso più spinoso riguarda Scott McTominay.

Il calciatore sente ancora dolore, sta provando a forzare per essere a disposizione, ma l’intenzione è quella di non forzare troppo per evitare problemi più gravi. Un suo impiego al momento sembra poco probabile.

Napoli, dubbio McTominay: a rischio anche Gilmour e Spinazzola, ma dovrebbero farcela

Si vedrà se si riuscirà a recuperare McTominay in tempo per Bergamo, per poterlo portare almeno in panchina. Si rivedranno quindi di nuovo Elmas e Lobotka in mezzo al campo, con Gilmour, già rientrato per uno spezzone con la Roma, pronto a prendere ancora più minutaggio.

Eppure l’allenamento congiunto fatto ieri con il Portici ha visto fra gli assenti anche Gilmour. Anche lui è stato tenuto a riposo, probabilmente in via precauzionale, visto il lento recupero che sta seguendo, ma la sua convocazione al momento non sembra essere in dubbio, con la prospettiva di entrare a partita in corso.

L’ultimo di questi nomi in bilico è invece quello più accreditato a scendere in campo dall’inizio. Parliamo di Leonardo Spinazzola, uscito anzitempo con la Roma, accusando un lieve problema fisico, che però è stato completamente smaltito. Anche lui era assente nell’allenamento col Portici, ma anche per lui si è trattata di semplice precauzione. Molto probabile il suo impiego sulla sinistra, laddove sta regalando prestazioni di altissimo livello, l’ultima delle quali proprio domenica sera, che ha portato il gol dell’1-1 contro la Roma.