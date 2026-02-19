Nell’intervista di Osimhen c’è un equivoco enorme: la spiegazione dell’ex ds Meluso

Un’intervista riaccende vecchie tensioni. L’ex dirigente azzurro racconta quei giorni e spiega un possibile equivoco.

Victor Osimhen ha contribuito alla vittoria del Galatasaray sulla Juventus per 5 a 2. Non ha segnato, ma in almeno due o tre delle segnature turche è stato decisivo nello sviluppo dell’azione. Alla fine è uscito dal campo visibilmente insoddisfatto, nonostante la vittoria della squadra. Un atteggiamento che sicuramente non gli fa onore e che conferma che il calciatore è un’ira di Dio, come ha detto il ds Mauro Meluso, ma l’uomo è quantomeno individualista.

La sua intervista alla Gazzetta dello Sport di un paio di giorni fa fa ancora rumore e sicuramente non ha fatto piacere ai tifosi del Napoli sentirlo parlare di quel periodo in maniera così negativa. “Sono stato trattato come un cane”, ha detto Osimhen nell’intervista alla Gazzetta, oltre ad altre ricostruzioni che non ci hanno convinto nemmeno un po’.

Un’intervista della quale ha parlato anche Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli e dirigente di riferimento azzurro in quel momento nel quale accadde il casus belli delineato da Osimhen, ovvero il famoso video Coconut comparso su TikTok e che, secondo il nigeriano, sarebbe stata la causa scatenante della sua voglia di andar via.

Meluso ricostruisce quei momenti nell’intervista e racconta più dettagliatamente cosa è accaduto. Fu un episodio sicuramente spiacevole quello del video. Colpì molto il calciatore e lo portò a a cancellare tutte le sue foto con la maglia del Napoli, in un momento nel quale, in realtà, era già scontento e aveva voglia di andare via.

Osimhen era arrabbiatissimo dopo il video: le parole di Mauro Meluso

Ma quando uscì quel video, l’attaccante nigeriano era davvero inviperito, come ha raccontato Mauro Meluso a Radio Napoli Centrale. “Ricordo che io e Nicola Lombardo abbiamo dovuto calmarlo, era davvero imbufalito”, ha spiegato Meluso.

“Siamo stati accusati di razzismo, ma non c’era nessuna intenzione del genere. Osimhen la prese molto male. Anche perché fu strumentalizzato perfino dal governo nigeriano, ma nessuno voleva offenderlo”. Un episodio che segnò quel momento e che riaccende oggi la discussione.

Poi, rispetto all’intervista alla Gazzetta, Meluso chiarisce che probabilmente c’è stato un equivoco, almeno su un’espressione venuta fuori da quell’intervista. “Nell’intervista ha parlato in inglese”, spiega Meluso, “e dice di essere stato trattato come un cane, ma in italiano questa espressione è molto offensiva e pesante”. Nell’intervista di Osimhen era soltanto quella di dire che il Napoli volesse cederlo ad altri club. Quindi nessun intento offensivo da parte sua, almeno in quel passaggio.

In ogni caso, il resto delle sue parole sono sicuramente inequivocabili. Un’intervista che Osimhen avrebbe potuto evitare e che a distanza di tempo rivanga questioni che probabilmente non meritavano neppure di essere riprese.