Lang e i suoi “fratelli”: come stanno andando gli altri azzurri in prestito

C’è chi vola lontano e chi aspetta ancora la svolta. I prestiti azzurri raccontano storie diverse, tutte destinate a incrociarsi di nuovo.

Quante volte si guarda una partita lontana da Napoli e si pensa: ma quello è ancora nostro? Il Napoli di oggi vive anche così, con gli occhi sparsi tra Italia, Turchia e Inghilterra. Non solo chi resta a Castel Volturno, ma anche chi è partito per trovare spazio. E spesso, lontano dal Maradona, qualcuno si sta prendendo una rivincita vera.

Il calciomercato del Napoli non finisce a fine agosto. Continua ogni weekend, tra prestiti, riscatti e valutazioni che peseranno sulle scelte estive. Perché i giocatori in prestito non sono solo nomi su una lista: sono investimenti da proteggere o da chiudere. E in questo momento la situazione è più viva che mai.

Il primo segnale forte è arrivato da Istanbul. Ma non è l’unico. Noa Lang ha impattato con il Galatasaray in modo quasi perfetto. A Istanbul è già diventato uno dei volti più amati dai tifosi. La doppietta nel 5-2 alla Juventus ha fatto il giro d’Europa e ha acceso definitivamente i riflettori sul suo percorso. Non solo numeri, ma personalità. In Turchia gioca con libertà e si sente centrale nel progetto.

Il prestito dell’olandese si sta trasformando in una vetrina ideale. Il club turco lo considera già un riferimento offensivo e il suo valore di mercato resta alto. La sensazione è che questa esperienza serva anche al Napoli per rivalutarlo in chiave futura. E ora l’ipotesi che arrivino questi 30 milioni di euro (spalmati in 3 rate) per il suo riscatto non è più così improbabile.

Mentre Lang vola, altri ex azzurri provano a restare in scia. Non tutti con la stessa fortuna. Il Napoli li osserva. Tutti. Ogni prestito racconta un pezzo di futuro. Alcuni torneranno, altri resteranno lontano. E mentre Lang si prende la scena a Istanbul, la vera domanda resta una sola: quanti di questi “fratelli” avranno davvero una seconda vita in azzurro?

Riscatti in vista: Marin e Cajuste convincono lontano da Napoli

Tra i giocatori del Napoli in prestito, Rafa Marin è uno dei più convincenti. Al Villarreal ha già messo insieme 24 presenze, con 1 gol e 1 assist. Numeri solidi per un difensore centrale giovane ma già affidabile. In Spagna lo considerano pronto per restare. Il riscatto a titolo definitivo appare sempre più probabile.

Stesso discorso, o quasi, per Jens Cajuste. All’Ipswich Town ha trovato continuità: 27 partite, 1 gol e 4 assist. Il suo riscatto è legato a determinate condizioni, ma i circa 7,5 milioni previsti sembrano già virtualmente nelle casse del Napoli. Un’operazione che il club azzurro considera ormai definita.

Più complessa la situazione di Lorenzo Lucca. Al Nottingham Forest il centravanti non ha ancora trovato continuità piena, ma il club inglese continua a monitorarlo. Se dovesse imporsi nelle prossime settimane, il riscatto in Premier League potrebbe comunque concretizzarsi.

Lindstrom e gli altri: chi rischia di tornare a Castel Volturno e chi ha già detto addio

Il capitolo più complicato riguarda Jesper Lindstrom. Il ritorno in Bundesliga non ha cambiato il copione. Al Wolfsburg ha raccolto appena 5 presenze per 62 minuti complessivi. Il ritorno a Napoli a fine stagione appare lo scenario più probabile. Il riscatto da 12 milioni è lontano e il futuro resta tutto da scrivere.

Da valutare anche Michael Folorunsho. A Cagliari era diventato titolare fisso prima dell’infortunio, con 17 presenze su 17 e un gol. Il suo eventuale riscatto dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle scelte tecniche. L’ipotesi di una permanenza in Sardegna non è esclusa, soprattutto con un possibile sconto sul cartellino.

Situazione già definita invece per Alessandro Zanoli. L’Udinese spenderà 5,5 milioni nonostante la rottura del crociato. Fino allo stop era tra i migliori. Riscatto già scattato anche per Giovanni Simeone al Torino: 20 presenze, 5 gol e 1 assist prima dell’infortunio. Alessio Zerbin, invece, verrà riscattato dalla Cremonese in caso di salvezza per 2 milioni più bonus.

Tra i giovani del Napoli in prestito spiccano Luis Hasa e Nosa Obaretin. In Serie B con Carrarese ed Empoli stanno giocando con continuità. Stagioni da titolari, crescita costante e l’idea concreta di potersi giocare almeno una chance in ritiro estivo.