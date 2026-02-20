“Spiegatemi la differenza fra Hojlund e Pio Esposito”: scoppia la bagarre in diretta

Due episodi simili, due scelte opposte. In diretta parte la domanda che spacca il tifo. E il sospetto più amaro resta lì, senza risposta.

Due tocchi di mano, due gol, due verdetti che vanno in direzioni opposte. E nel mezzo resta una domanda secca che sta facendo rumore: che differenza esiste fra Rasmus Hojlund e Pio Esposito quando il pallone finisce in rete dopo un contatto con il braccio?

Il caso nasce dal confronto tra due episodi recenti. In Napoli Verona il gol di Hojlund è stato annullato per un tocco di mano nella dinamica che porta alla conclusione vincente. In Bodo Glimt Inter, invece, la rete firmata da Pio Esposito è stata convalidata nonostante un contatto con il braccio nell’azione che porta al gol. Stesse sensazioni per chi guarda, risposta diversa per chi decide.

La scintilla è scoppiata durante la diretta di Napolicalciolive, con Giancarlo Spinazzola che ha messo il punto sulla questione senza giri di parole. “Continuo a non capire e vorrei che qualcuno mi spiegasse perché se Esposito tocca il pallone con la mano e poi segna gol e quindi il tocco di mano non inficia poi sul gol però se lo fa Hojlund viene annullato perché comunque il tocco con la mano c’è”.

Spinazzola insiste sul dettaglio che, a suo giudizio, rende ancora più difficile accettare la lettura dell’episodio di Hojlund: “Peraltro una mano che faceva tutt’uno con il corpo, l’ha toccata comunque con la mano e quindi va annullato”. Da qui la provocazione, che in diretta diventa un’accusa frontale alla mancanza di coerenza: “Allora a questo punto devo pensare che ci sono delle regole ad persona“.

Cosa dice l’IFAB sul tocco di mano prima del gol

Qui entra in campo il regolamento, quello scritto. La Law 12 dell’IFAB, anche nella versione più recente, chiarisce un concetto: è infrazione se un calciatore segna immediatamente dopo che il pallone ha toccato mano o braccio, anche se il contatto è accidentale. In pratica, quando il tocco di mano è direttamente legato al gol segnato dallo stesso giocatore, la rete va annullata.

Questo passaggio pesa perché riduce lo spazio per le interpretazioni. Se il tocco di mano precede subito la rete dello stesso calciatore, non conta la volontarietà e non conta il “braccio attaccato al corpo” come attenuante. Conta la sequenza. Per questo, guardando solo la norma, l’episodio di Napoli-Verona rientra nel perimetro del gol da annullare. E di conseguenza l’errore, secondo questa lettura, sta nell’episodio di Bodo, dove la rete è rimasta valida nonostante quel contatto.

La diretta però non si ferma al regolamento. Spinazzola allarga il discorso a un tema che per il pubblico conta quasi quanto il fallo di mano: la tutela fisica dell’attaccante. “È cosa nota ormai che ad Hojlund non si fischia più un fallo”, dice, con una provocazione durissima per rendere l’idea del livello di tolleranza: “Io credo che se vedremo prima o poi un calciatore prendere un coltello, infilarlo dietro la coscia di Hojlund, l’arbitro va e prosegue”.

Il senso, al netto della frase estrema, è chiaro: Spinazzola descrive un attaccante non protetto, che fatica a ottenere fischi anche su contatti ritenuti evidenti. E quando questa sensazione si somma a decisioni diverse su episodi simili, il risultato è un cortocircuito.

La chiusura, infatti, non è tecnica. È emotiva, e parla di fiducia. “La gente non ci capisce più niente“, aggiunge Spinazzola. “La gente poi veramente dice: ‘Ma perché a quello sì e a quell’altro no? Dove sta il problema? Dove sta la verità'”. Ed è qui che la bagarre diventa qualcosa di più di un singolo episodio: diventa una questione di credibilità.