Napoli Vlahovic, Manna all’assalto: primi contatti con l’agente, spuntano le cifre

Il Napoli va all’assalto di Dusan Vlahovic: primi contatti del ds Manna con l’agente del calciatore, operazione sostenibile per il club

Il Napoli vuole Dusan Vlahovic. Costruire un attacco con Hojlund e magari De Bruyne alle spalle solletica non poco Allegri e tutta la dirigenza in casa partenopea. L’attaccante serbo è un pallino di Allegri ed il ds Manna vuole accontentarlo. E poi, vuoi mettere il fare uno sgarbo alla Juventus, rivale numero uno ed ex squadra proprio di Manna?

E così il ds ha già contattato l’entourage del centravanti, con l’agente Ristic che muove i fili. Il Napoli considera più che sostenibile l’operazione, considerato come il serbo non abbia trovato l’accordo con la Juve e si liberi a parametro zero a fine mese. Sul piatto pronti 4,5 milioni di euro a stagione ma l’offerta può anche salire; d’altronde Lukaku è in uscita ed il bilancio del club sarà sgravato dell’ingaggio oneroso del belga.

Siamo ai primi passi di questa trattativa che però può entrare nel vivo nelle prossime ore: al momento l’idea Vlahovic è però concreta, con il Napoli che sogna un attacco da Champions.