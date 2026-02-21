Domani una scelta di Conte risolverà definitivamente un dubbio che abbiamo da inizio anno

Una gerarchia mai dichiarata, ma sempre percepita. Ora una decisione può trasformare una sensazione in certezza.

È stato uno dei dualismi più forti del Napoli di quest’anno. Fin da inizio stagione, il fatto che Conte si fosse imposto per acquistare un portiere di riserva così ingombrante come Milinkovic-Savic era già un’avvisaglia di ciò che sarebbe poi accaduto.

Poi la sfortuna ci ha messo del suo, visto l’infortunio che ha tenuto Meret lontano dalla porta azzurra per più di due mesi. Ma comunque, già prima che il portiere friulano si infortunasse, sembrava evidente che Conte stesse iniziando a sviluppare una preferenza per Milinkovic-Savic.

Il portiere serbo ha giocato 2610 minuti quest’anno contro i 720 di Meret. Cifra ovviamente molto condizionata dalla lunga assenza del numero uno italiano, ma anche quando sono stati presenti entrambi l’inerzia sembra sfalsata a favore del nuovo arrivato. In particolare vediamo che Milinkovic ha giocato in tutte le partite nelle quali l’avversario era più blasonato e nelle sfide di Champions quando erano disponibili entrambi.

Ora si è arrivati a un punto nel quale sono tornati a disposizione entrambi e Milinkovic-Savic ha giocato già contro la Roma, gara fondamentale per la corsa Champions. E adesso, con un’altra sfida decisiva all’orizzonte, non c’è più margine di interpretazione: o Conte si fida di entrambi o si fida di uno solo dei due.

Meret o Milinkovic? Domani si può decidere il futuro della porta azzurra

Se Conte dovesse decidere di schierare lui anche contro l’Atalanta, la gerarchia sarebbe ormai definita. Sarebbe chiaro che il tecnico si fida più di Milinkovic che di Meret, cosa che porterebbe inevitabilmente a riconsiderare la posizione del portiere cresciuto nell’Udinese.

A fine stagione, infatti, è possibile che ci sia una valutazione delle rispettive posizioni, perché appare difficile pensare che per un altro anno Meret accetti di guardare le spalle a Milinkovic. Più probabile che vada a cercare fortuna altrove, visto che di fatto non ha mai sentito la fiducia totale né dell’ambiente né dell’allenatore.

Meret ha il contratto in scadenza 2027, lo ha rinnovato la scorsa estate per soli due anni e già questo è stato un segnale di fiducia sì, ma condizionata.

Resta da capire quali saranno le intenzioni di Conte riguardo questa situazione. Bergamo sarà un banco di prova decisivo, poi sicuramente nelle prossime sfide vedremo diverse presenze anche da parte di Meret, ma si tratterebbe di partite meno importanti, quindi sicuramente meno indicative. Lo abbiamo chiesto anche ai nostri tifosi su Napolicalciolive.com: queste sono state le loro sensazioni a riguardo.

Al momento l’asticella sembra spostata decisamente verso Milinkovic. Vedremo se Atalanta-Napoli confermerà questa sensazione una volta per tutte o se lascerà in bilico il dualismo fino all’ultima giornata.