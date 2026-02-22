Atalanta-Napoli, statistiche e curiosità: possibile mossa a sorpresa di Conte

Bergamo evoca ricordi recenti e numeri sorprendenti. Alla scoperta di Atalanta-Napoli e delle scelte di formazione di Conte

Quattro sconfitte di fila nello stesso stadio non sono un dettaglio. Sono un segnale. Negli ultimi anni, quando il calendario ha scritto Bergamo, qualcuno ha iniziato a storcere il naso. Eppure i numeri raccontano una storia diversa da quella che ci si aspetterebbe guardando la classifica attuale. È proprio da qui che vale la pena partire, perché Atalanta-Napoli oggi non è solo una partita di Serie A: è un incrocio di tendenze che si scontrano.

L’Atalanta ha perso le ultime quattro gare casalinghe contro il Napoli in Serie A. Un dato secco. L’ultima vittoria interna della Dea risale al 21 febbraio 2021, 4-2 con tutte le reti nella ripresa. Da allora, a Bergamo, gli azzurri hanno trovato terreno fertile. E questo pesa, perché il fattore campo al Gewiss Stadium di solito fa la differenza.

Allo stesso tempo, la squadra di Raffaele Palladino arriva da otto partite senza sconfitte in campionato. Sei vittorie, due pareggi. Nel 2026 è ancora imbattuta, come Inter e Milan. Solidità, continuità, fiducia.

I precedenti dicono una cosa. Il momento dell’Atalanta ne dice un’altra. In mezzo c’è una gara che può ridisegnare le prospettive europee. E a volte basta una decisione controcorrente per scrivere una storia diversa da quella che tutti si aspettano.

Il Napoli è scivolato a meno undici dalla vetta. La lotta Scudetto appare lontana. L’obiettivo realistico è la qualificazione Champions League. E quando la pressione cambia, cambiano anche le scelte.

Formazioni probabili e assenze: Conte pensa ad Alisson SAntos

Il Napoli di Conte deve fare i conti con assenze pesanti. McTominay e Rrahmani non recuperano. Nel 3-4-2-1 le scelte in difesa sono obbligate. In mezzo Lobotka avrà accanto un Elmas chiamato a fare tutto, perché Gilmour non ha ancora novanta minuti nelle gambe.

Ed è qui che si apre uno spiraglio interessante. Nel reparto offensivo il Napoli ha certezze, ma anche una possibile sorpresa. Alisson Santos al momento è in pole su Politano. Una scelta che può sembrare marginale, ma non lo è. Più gamba, più profondità, più attacco diretto allo spazio. In una partita così, può fare la differenza.

Dall’altra parte Palladino rischia di perdere Ederson, oltre a Raspadori e De Ketelaere. La Dea dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e una struttura ormai riconoscibile. Il dubbio riguarda l’attacco, dove Krstovic e Samardzic sono in vantaggio su Scamacca e Pasalic, che però in assenza di Ederson potrebbe scalare in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.