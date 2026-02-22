Manna (finalmente!) furioso a DAZN per l’arbitraggio di Chiffi: le sue parole sono devastanti

Una giornata tesa, episodi discussi e parole che pesano. Dopo Bergamo resta una sensazione difficile da cancellare. E il Napoli finalmente non le manda a dire ai microfoni

Per settimane si sono lamentati tutti. Allenatori, dirigenti, presidenti. Tutti tranne il Napoli. Silenzio quasi totale, anche davanti a episodi che avevano fatto discutere. Stavolta no. Stavolta la voce arriva forte e chiara, e arriva direttamente dalla dirigenza.

Dopo Atalanta-Napoli il club azzurro decide di esporsi. E lo fa con Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di DAZN con toni durissimi contro l’arbitraggio di Chiffi e contro la gestione del VAR. Uno sfogo netto, senza diplomazia. Parole che segnano un cambio di passo comunicativo in un momento delicato della stagione, con la corsa Champions più aperta che mai.

Il Napoli, finora, era rimasto in silenzio. Altri club hanno alzato la voce spesso, a volte anche preventivamente. Gli azzurri no. Ed è proprio questo il punto da cui parte Manna: “Noi siamo buoni e cari, già a Torino c’era un rigore, col Verona abbiamo avuto problemi”. Un modo per dire che la pazienza era già stata messa alla prova.

La partita di Bergamo, però, rappresenta il limite. “Qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione”, spiega il dirigente. Non una lamentela generica, ma la richiesta di uniformità. “Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro, quello che è giusto”.

Il messaggio è chiaro: il Napoli non intende restare più in silenzio mentre gli altri protestano. E soprattutto non intende accettare decisioni che, secondo il club, incidono direttamente sulla classifica.

Il primo episodio contestato riguarda il rigore inizialmente assegnato per il contatto tra Hien e Hojlund. L’arbitro Chiffi indica il dischetto, poi arriva il richiamo del VAR e la decisione cambia. Rigore revocato.

Una dinamica che non convince il Napoli. “Sull’episodio del rigore, se è gestione da campo, perché il VAR richiama l’arbitro?”, chiede Manna. Il nodo è tutto qui: la coerenza nell’utilizzo della tecnologia. Se l’arbitro aveva valutato il contatto in campo, perché intervenire? Se invece l’errore non era evidente, perché la revisione?

Il gol annullato a Gutierrez scatena la furia di Manna

Se il rigore tolto crea perplessità, il gol annullato a Gutierrez accende la rabbia. L’azione del possibile 2-0 viene fermata per un presunto fallo di Hojlund. Un contatto che, rivisto al replay, appare minimo. E soprattutto non viene rivisto al monitor.

Manna è durissimo: “Incommentabile il gol annullato a Gutierrez. Non capisco come si faccia a fischiare e per me non c’è stato manco un controllo del VAR perché subito il gioco è ripreso”. Il dirigente insiste: “Il gol annullato è imbarazzante. Dov’è il fallo qua? Il VAR cosa ci sta a fare?”.

Il punto non è solo la decisione, ma la mancata revisione. “Lo ha chiamato sul rigore, perché qua no?”, aggiunge. Una domanda che riassume tutto il malumore azzurro. Per il Napoli manca uniformità. E quando manca uniformità, manca fiducia.

Lo sfogo finale è diretto: “Questo non è calcio. Non ho altre parole, è una vergogna”. Parole pesanti, che certificano un cambio di atteggiamento. Il Napoli, almeno stavolta, ha deciso di farsi sentire. E lo ha fatto nel momento in cui restare in silenzio sarebbe stato molto più comodo.