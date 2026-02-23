De Bruyne torna ad allenarsi: finalmente c’è una data per il ritorno in campo

Dopo mesi di attesa il ritorno di Kevin De Bruyne si avvicina. Il Napoli ritrova il suo fuoriclasse e ora una data inizia a farsi strada

Una sconfitta può lasciare scorie, ma a volte porta anche qualche buona notizia. Dopo il ko di Bergamo contro l’Atalanta, il Napoli è tornato ad allenarsi e ha subito ritrovato un simbolo di questa squadra che non si vedeva da queste parti da diversi mesi. Kevin De Bruyne, attesissimo, è atterrato ieri a Capodichino e oggi finalmente ha riassaporato l’erba di Castel Volturno.

La squadra di Antonio Conte si è ritrovata al SSC Napoli Training Center per preparare la sfida di sabato al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Una partita già delicata per la classifica e per il morale. Seduta differenziata, come da programma: scarico per chi ha giocato dal primo minuto a Bergamo, lavoro metabolico per il resto del gruppo. Una routine classica dopo una gara intensa. Con un dettaglio, però, che cambia la prospettiva.

Antonio Conte ha quindi potuto riabbracciare Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è tornato a Castel Volturno per completare la fase finale del recupero dall’infortunio al bicipite femorale rimediato lo scorso 25 ottobre. De Bruyne quindi torna ad allenarsi. Non ancora in gruppo a pieno regime, ma il lavoro sul campo è iniziato. E per chi segue da vicino il recupero del belga, significa che la fase più delicata è alle spalle. Significa che il ritorno in campo non è più un’ipotesi lontana.

Il Napoli ha scelto una linea prudente fin dal primo giorno. Operazione in Belgio, riabilitazione lunga, tempi dilatati. Nessuna accelerazione. Nessun rischio. Lo staff medico ha lavorato per riportarlo nelle migliori condizioni possibili, senza forzare tappe che avrebbero potuto compromettere il finale di stagione.

Quando torna De Bruyne: spunta una possibile data

Ma la domanda resta sempre la stessa: quando torna De Bruyne? Per settimane la risposta è stata vaga. Adesso, invece, emerge una finestra temporale più concreta. Non esiste ancora una data ufficiale per il ritorno tra i convocati, ma l’ipotesi più credibile porta alla seconda metà di marzo.

Secondo quanto filtra da Sky Sport, Napoli-Lecce del 15 marzo potrebbe diventare l’obiettivo realistico per rivederlo almeno in panchina. Non da titolare, ovviamente. Il rientro sarà molto graduale, come ha spiegato anche Antonio Conte ieri prima di Atalanta-Napoli. Qualche minuto per riprendere il ritmo. Poi, eventualmente, un impiego più consistente nelle settimane successive fino ad essere completamente disponibile entro la metà di aprile.

Conte osserva e aspetta. Vuole certezze dal campo. Vuole capire quando il belga potrà spingere davvero senza il rischio di una ricaduta. La priorità resta una sola: recuperarlo nel modo giusto. Non solo per averlo disponibile, ma per averlo al massimo della condizione nel momento decisivo.

Il tecnico sa che nel finale di stagione ogni dettaglio può fare la differenza. Avere un giocatore capace di accendere una gara con una giocata o con una visione diversa diventa fondamentale. Ma solo se quel giocatore è davvero pronto. Il campo dirà quando sarà il giorno giusto. Ma dopo mesi di attesa, finalmente, una data comincia a intravedersi.