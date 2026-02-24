Cessione Lukaku, non ci sono dubbi: ormai sono tutti d’accordo

Una stagione quasi ai margini, un sondaggio che parla chiaro e un’estate che può cambiare tutto. Il destino dell’attaccante belga è appeso a una decisione.

Una stagione maledetta per quello che lo scorso anno è stato sicuramente fra i simboli dello storico quarto scudetto. Romelu Lukaku quest’anno ha giocato giusto una manciata di minuti e da qui a fine stagione rischia di giocarne ancora davvero pochi.

Cessione Lukaku, non ci sono dubbi: ormai sono tutti d’accordo (AnsaFoto) – napolicalciolive.com

L’attaccante belga sta recuperando ancora più lentamente del previsto dal grave infortunio muscolare che lo ha tagliato fuori praticamente dall’intero campionato e, da quando è tornato ad allenarsi con la squadra, non è riuscito ad accumulare altro che qualche apparizione di 10-15 minuti, risultando peraltro ancora molto macchinoso e lento.

Lukaku quest’anno compie 33 anni e ormai sembra avviato verso la fase calante della carriera. Lo scorso anno, questo va assolutamente sottolineato, Romelu è stato centrale nella conquista del quarto scudetto. Le sue prestazioni sono state fondamentali: anche quando non è andato a bersaglio, il rendimento è stato sicuramente sopra le righe, visto che il belga ha portato a termine la cosiddetta doppia doppia, ovvero doppia cifra in gol e assist.

Eppure, il centravanti ex Inter e Chelsea non ha mai convinto appieno i tifosi, che anche lo scorso anno hanno spesso storto il naso rispetto alle sue prestazioni. Poi questo infortunio molto grave e l’esplosione di Hojlund, unite alla condizione fisica approssimativa mostrata nelle ultime uscite, hanno forse dato la sensazione che i tempi migliori per lui siano passati.

Il Napoli valuterà a fine stagione il destino di Lukaku: i tifosi hanno già deciso

Il Napoli a fine campionato valuterà quale sarà il suo futuro, ma la sensazione è che, a fronte di un’offerta importante proveniente dalla Turchia o dall’Arabia Saudita, stavolta la proposta verrebbe sicuramente presa in considerazione. A giudicare dall’opinione dei tifosi, davvero in pochi si strapperebbero i capelli di fronte a un suo addio.

Lo dimostra il sondaggio che abbiamo fatto sulla nostra pagina Facebook, nel quale abbiamo chiesto semplicemente se andrebbe o meno riconfermato Lukaku la prossima stagione. Il risultato è quasi un plebiscito, con diversi tifosi che dicono che ormai è rotto, altri che vogliono svecchiare sensibilmente la squadra, altri ancora che semplicemente non lo ritengono più adeguato al progetto Napoli.

Come si può vedere dai commenti, il giudizio è abbastanza unanime. Adesso la palla passa al Napoli, che dovrà stabilire se è il caso di proseguire con l’attaccante belga o se bisogna cambiare la prossima stagione.

