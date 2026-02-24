Cessione Lukaku, non ci sono dubbi: ormai sono tutti d’accordo

Una stagione quasi ai margini, un sondaggio che parla chiaro e un’estate che può cambiare tutto. Il destino dell’attaccante belga è appeso a una decisione.

Una stagione maledetta per quello che lo scorso anno è stato sicuramente fra i simboli dello storico quarto scudetto. Romelu Lukaku quest’anno ha giocato giusto una manciata di minuti e da qui a fine stagione rischia di giocarne ancora davvero pochi.

L’attaccante belga sta recuperando ancora più lentamente del previsto dal grave infortunio muscolare che lo ha tagliato fuori praticamente dall’intero campionato e, da quando è tornato ad allenarsi con la squadra, non è riuscito ad accumulare altro che qualche apparizione di 10-15 minuti, risultando peraltro ancora molto macchinoso e lento.

Lukaku quest’anno compie 33 anni e ormai sembra avviato verso la fase calante della carriera. Lo scorso anno, questo va assolutamente sottolineato, Romelu è stato centrale nella conquista del quarto scudetto. Le sue prestazioni sono state fondamentali: anche quando non è andato a bersaglio, il rendimento è stato sicuramente sopra le righe, visto che il belga ha portato a termine la cosiddetta doppia doppia, ovvero doppia cifra in gol e assist.

Eppure, il centravanti ex Inter e Chelsea non ha mai convinto appieno i tifosi, che anche lo scorso anno hanno spesso storto il naso rispetto alle sue prestazioni. Poi questo infortunio molto grave e l’esplosione di Hojlund, unite alla condizione fisica approssimativa mostrata nelle ultime uscite, hanno forse dato la sensazione che i tempi migliori per lui siano passati.

Il Napoli valuterà a fine stagione il destino di Lukaku: i tifosi hanno già deciso

Il Napoli a fine campionato valuterà quale sarà il suo futuro, ma la sensazione è che, a fronte di un’offerta importante proveniente dalla Turchia o dall’Arabia Saudita, stavolta la proposta verrebbe sicuramente presa in considerazione. A giudicare dall’opinione dei tifosi, davvero in pochi si strapperebbero i capelli di fronte a un suo addio.

Lo dimostra il sondaggio che abbiamo fatto sulla nostra pagina Facebook, nel quale abbiamo chiesto semplicemente se andrebbe o meno riconfermato Lukaku la prossima stagione. Il risultato è quasi un plebiscito, con diversi tifosi che dicono che ormai è rotto, altri che vogliono svecchiare sensibilmente la squadra, altri ancora che semplicemente non lo ritengono più adeguato al progetto Napoli.

Come si può vedere dai commenti, il giudizio è abbastanza unanime. Adesso la palla passa al Napoli, che dovrà stabilire se è il caso di proseguire con l’attaccante belga o se bisogna cambiare la prossima stagione.