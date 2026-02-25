Il Napoli ha preso il nuovo Pocho Lavezzi? Le parole dell’ex azzurro

Un nome che torna nella memoria dei tifosi e un volto nuovo che accende il dibattito. I paragoni, a Napoli, non sono mai leggeri

Ezequiel Lavezzi è uno dei calciatori che ha lasciato ricordi più belli nei tifosi del Napoli. Dal punto di vista tecnico non è stato sicuramente uno dei più forti mai passati da queste parti, ma dal punto di vista emotivo è uno di quelli che più hanno legato il proprio nome a un momento rimasto nel cuore dei tifosi azzurri.

Erano gli anni della rinascita, gli anni del ritorno in Serie A, e lui e Marek Hamsik rappresentarono i due ragazzi terribili acquistati con il fiuto di Pierpaolo Marino e rivelazioni assolute del campionato. Marek poi è rimasto a lungo in azzurro, il Pocho invece è andato via, forse troppo presto, ascoltando le sirene del Paris Saint-Germain.

Ma come tutti i calciatori che lasciano un ricordo indimenticabile, i tifosi hanno continuato a cercare in altri quello che vedevano in lui. E adesso il Napoli potrebbe aver preso un calciatore che gli somiglia davvero tanto.

Il nuovo acquisto Alisson Santos ha ricordato un po’ David Neres per le movenze, ma soprattutto il Pocho Lavezzi per l’andatura dinoccolata e quel modo di puntare gli avversari buttando il corpo in avanti. Che Alisson possa diventare il nuovo Pocho è una voce che sta iniziando a girare parecchio nell’ambiente azzurro, tanto che anche nelle interviste ai giornali e in radio si chiede spesso a chi ha giocato con lui se davvero il brasiliano ricordi il Pocho argentino.

Alisson Santos è il nuovo Pocho Lavezzi? Sosa non ci sta

Le reazioni degli ex azzurri sono state contrastanti. C’è chi, come Alberto Savino, ad esempio, ha detto che davvero Alisson Santos ricorda Lavezzi. Vidigal, ad esempio, ha detto che le caratteristiche sono simili, ma è presto per dire se avrà davvero lo stesso impatto.

C’è poi chi invece non vuole proprio saperne, come ad esempio il Pampa Sosa, intervenuto a Radio Marte e stuzzicato sulla questione. La sua risposta è stata netta: “Alison dal vivo, al debutto con il Como, non mi aveva convinto. Contro Roma e Atalanta ha invece mostrato le sue qualità. Non esageriamo però con i paralleli, non è il nuovo Pocho Lavezzi, non scherziamo…”.

Intanto Antonio Conte si gode il nuovo colpo e valuta già il possibile riscatto a fine stagione. Le cifre e la formula dell’acquisto sono a tutto vantaggio del club azzurro, che ha già pagato 3 milioni e mezzo per il prestito fino a giugno e poi potrà decidere se investire gli altri 16 milioni per riscattarlo.

Ma a giudicare dall’impatto avuto dal giovane brasiliano sulla squadra azzurra, i dubbi per il momento sono davvero pochi. Alisson Santos sarà un calciatore del Napoli anche il prossimo anno e si spera sarà in grado di trascinare il Napoli ancora a lungo, magari proprio come Lavezzi.