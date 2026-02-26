Quando ritorna Kevin De Bruyne? Intanto ha smentito subito una pelosa diceria sul suo conto

Si parlava di gestione e di prudenza. Invece il campo racconta altro e ribalta una narrazione nata nei mesi di silenzio.

Kevin De Bruyne ha ripreso ad allenarsi con tanto impegno dopo essere tornato a Napoli domenica scorsa ed essersi aggregato ai compagni a Castel Volturno lunedì. Il talento belga sta recuperando dal grave infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco dallo scorso 25 ottobre e ha ricominciato la riatletizzazione in vista del suo rientro tra i convocati.

Inizialmente, in una prospettiva ottimistica, si era parlato di un suo ritorno a disposizione di Conte per la metà di marzo, ma invece, con un po’ a sorpresa, De Bruyne sta bruciando le tappe e addirittura potrebbe anticipare il suo atteso rientro. Di questo passo, si legge sul Mattino, la prima convocazione potrebbe arrivare già per Napoli-Torino, prevista il 7 o l’8 marzo.

Questo naturalmente non significa un suo rientro in campo immediato, ma di certo potremmo vederlo fare già degli spezzoni di partita nel mese di marzo per poi rivederlo a pieno regime ad aprile, anticipando di almeno due settimane quella che era la tabella di marcia per tornare a vestire la maglia azzurra.

In questo modo Kevin smentisce anche un pregiudizio che si era creato sul suo conto. In questi mesi di assenza forzata si diceva che si sarebbe preservato, che avrebbe preso questo rientro in campo con la maglia del Napoli solo come una preparazione al Mondiale, che non voleva proprio esaltare, e quindi si sarebbe gestito senza forzare i tempi e senza bruciare le tappe.

Niente di più sbagliato. De Bruyne sta dimostrando in questo modo di essere motivatissimo a dare il suo apporto alla causa azzurra prima e poi e soltanto poi pensare alla parentesi statunitense. Un modo per dire a tutti che è ancora un calciatore, e che calciatore, e che il Napoli sul suo conto non ha assolutamente preso un abbaglio.

Forse l’avevate dimenticato: De Bruyne e il suo grande impatto a Dimaro

Da quando è rientrato a Napoli, dopo aver recuperato dall’infortunio, Kevin De Bruyne ha ricominciato ad essere quello che abbiamo imparato a conoscere già da prima.

Il tempo e l’assenza forse ve l’avevano fatto dimenticare, ma fin dal primo giorno in cui è arrivato tra i compagni in Trentino, il fuoriclasse belga ha messo fin da subito in mostra una qualità sopra tutte le altre, la serietà professionale e lo spirito di abnegazione del doversi subito uniformare alla condizione fisica dei compagni.

La caratteristica più apprezzata dai calciatori del Napoli già dopo i primi allenamenti era proprio la sua grande umiltà, cosa ribadita più riprese anche nelle interviste dai senatori dello spogliatoio. De Bruyne era arrivato alla grande all’interno dello spogliatoio azzurro e fin da subito ne è stato un pilastro fondamentale.

Poi i tanti problemi e la lunga assenza dallo spogliatoio e dalla città ce l’avevano fatto dimenticare, ma ora che è rientrato con questa grande voglia di ritornare in campo e questa volontà di ferro di bruciare le tappe, ci ricorda che il Napoli, oltre a prendere un grande nome, quest’estate ha preso anche un grande professionista che da qui a fine stagione sarà utilissimo alla causa azzurra e probabilmente si toglierà ancora qualche soddisfazione.