Napoli, finalmente Pereyra: oggi l’esordio ma fra tre anni sarà ancora più utile

Un giovane attaccante pronto a iniziare il suo cammino in azzurro. Oggi i primi passi, con uno status che può diventare prezioso nel tempo.

Dopo una lunga trafila burocratica, il Napoli è finalmente riuscito a tesserare Milton Pereyra, giovane attaccante argentino. Ha avuto finalmente l’ok per potersi aggregare al club azzurro ed è stato convocato subito dalla Primavera azzurra, alla quale darà sicuramente grande apporto, in attesa che possa crescere e arrivare in prima squadra.

La prima non è stata esattamente un exploit: il Napoli Primavera ha perso 1-0 col Torino, Milton è rimasto in campo quasi per tutta la partita ma non ha inciso in maniera decisiva. Era comunque un assaggio di calcio italiano, con tutta l’intenzione di fare meglio col passare delle settimane.

Di lui si sa ancora poco, ma come sempre ormai in certi casi si sa il giusto per quella che è la sua età. Classe 2008, quindi 18 anni da compiere, Pereyra è una punta moderna rapida e scattante, con grande fiuto del gol, che in Argentina ha già fatto vedere grandi cose. Il Napoli si aspetta tanto da lui ed è per questo che lo ha già aggregato alla formazione giovanile.

Uno di quegli investimenti futuribili come già fatto in passato dal Napoli, anche se non sempre con buoni risultati. Milton Pereyra avrà dalla sua parte uno status che farà molto comodo al Napoli.

Milton Pereyra investimento per il futuro: fra tre anni sarà considerato prodotto del vivaio

Essendo arrivato ancora giovanissimo, infatti, Pereyra dovrebbe fare tutta la trafila in maglia Napoli e dopo tre stagioni verrebbe considerato automaticamente un prodotto del vivaio azzurro, andando quindi ad occupare sia in lista campionato che in lista Champions uno di quegli slot giovani che spesso le squadre italiane di alto livello non riescono a coprire del tutto.

L’argentino dovrebbe giocare le prossime due stagioni sotto contratto con il Napoli, per acquisire lo status. Sicuramente una grossa comodità. Non è di certo il motivo principale per cui Pereyra è stato acquistato, ma resta un aspetto importante.

Così infatti recita la regola della Figc: “per calciatori formati nel club si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato”. Milton compirà 21 anni nel 2029, quindi è perfettamente in linea con questa regola.

La Primavera sarà un banco di prova importante per capire le effettive potenzialità del ragazzo, per poi vederlo crescere in casa e proporlo un domani come prima punta in maglia azzurra. Lì c’è Hojlund e probabilmente ci sarà anche qualcun altro, ma alle sue spalle può crescere un talentino promettente e ancora tutto da sgrezzare.