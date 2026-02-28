Verona-Napoli in diretta streaming: formazioni, curiosità e un pericolo concreto

Una trasferta delicata e numeri che raccontano molto più della classifica. Ma per seguirla oggi c’è anche un rischio reale da conoscere.

Verona-Napoli arriva in un momento delicato per entrambe. Da una parte una squadra che cerca punti per respirare, dall’altra un Napoli che non può permettersi altri passi falsi. Prima di arrivare al tema streaming e alle formazioni, conviene partire da numeri e curiosità. Perché questa sfida, negli ultimi anni, ha raccontato storie molto diverse tra loro.

Dopo il 2-2 dell’andata, Verona e Napoli potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali solo per la terza volta nella loro storia in Serie A. È successo solo nei campionati 1971/72 e 1972/73. Negli ultimi anni, però, l’equilibrio è stato raro: il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime dieci sfide contro l’Hellas Verona in campionato, con cinque vittorie e quattro pareggi.

L’unico successo scaligero nel periodo recente resta il 3-0 del 18 agosto 2024 al Bentegodi, la prima partita di Conte sulla panchina azzurra. Dopo quel risultato il Napoli ha ripreso il controllo dei confronti diretti, ma i precedenti ricordano che Verona non è mai una trasferta banale.

Il momento dell’Hellas non è semplice. Nel 2026 nessuna squadra ha raccolto meno punti in Serie A: solo tre in dieci partite. Ventuno i gol subiti nell’anno solare, uno dei dati peggiori nei principali campionati europei. Il Napoli, invece, arriva dalla sconfitta con l’Atalanta e rischia di perdere due gare di fila in campionato per la prima volta sotto la gestione Conte.

Probabili formazioni Verona-Napoli

Queste le probabili formazioni di Verona-Napoli in vista della sfida del Bentegodi.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Tra i singoli spicca un dato su Politano: ha preso parte a sei gol contro il Verona in Serie A tra reti e assist. Numeri che lo rendono uno dei giocatori più incisivi negli incroci recenti tra le due squadre.

Dove vedere Verona-Napoli in diretta streaming: ufficiali le multe per il pezzotto

La partita sarà visibile su DAZN, la piattaforma che trasmette tutte le gare di Serie A in streaming. I piani disponibili restano tre. Il piano Goal include tre partite per turno ma non sempre i big match. Il piano Full consente la visione completa di tutte le gare. Il piano Family permette la visione su più dispositivi domestici.

Accanto alle opzioni legali resta il tema del pezzotto. E qui arriva una novità importante. La Lega Serie A ha comunicato di aver ricevuto i primi versamenti da parte di utenti individuati nelle indagini contro la pirateria. Oltre alla sanzione amministrativa, per i soggetti coinvolti è stato richiesto un risarcimento di circa 1.000 euro per la visione illegale dei contenuti.

Le multe previste per lo streaming illegale possono arrivare fino a 5.000 euro. A queste si aggiunge il risarcimento alla Lega e ai detentori dei diritti. Le prime richieste sono già state inviate agli utenti identificati dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini sulle IPTV pirata.

Il messaggio è chiaro: chi utilizza servizi illegali può essere individuato e chiamato a pagare non solo la multa, ma anche il danno economico. Per molti tifosi la valutazione diventa sempre più concreta tra costo dell’abbonamento e possibili conseguenze.