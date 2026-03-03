Meret o Milinkovic Savic? È arrivata una risposta che spiega bene la situazione

Una scelta che divide e racconta un’idea di squadra. La risposta dei tifosi svela molto più di una semplice preferenza.

Il dibattito su Meret o Milinkovic Savic non è una semplice preferenza tecnica. È una scelta di progetto. È un modo diverso di interpretare il ruolo del portiere del Napoli. E il sondaggio lanciato sui social lo ha dimostrato in modo quasi sorprendente.

Chi cerca una risposta secca, probabilmente resterà deluso. La questione Meret o Milinkovic Savic non è bianco o nero. I numeri raccontano che Meret ha garantito rendimento costante nelle ultime stagioni. Le caratteristiche fisiche di Milinkovic Savic raccontano un portiere moderno, adatto a un calcio sempre più verticale e aggressivo.

La verità è che la porta azzurra non è un problema da slogan. È una scelta strategica. E il sondaggio ha fatto emergere una cosa chiara: la fiducia verso Meret oggi è più solida di quanto si pensi.

Resta una domanda, forse la più onesta: conta di più l’idea dell’allenatore o il legame costruito negli anni con chi quella porta l’ha già difesa nei momenti decisivi? La risposta, probabilmente, arriverà prima dell’estate. E dirà molto più di quanto immaginiamo sul prossimo Napoli.

Meret o Milinkovic? Il nostro sondaggio “sceglie” il portiere friulano

Tra i commenti è emersa una tendenza chiara. La maggioranza ha scelto Alex Meret. Non per moda. Non per nostalgia. Ma per continuità. In tanti hanno ricordato che Meret è stato il portiere dei due scudetti, il titolare nelle stagioni più importanti della storia recente azzurra. Un dato che pesa.

Secondo diversi tifosi, l’estremo difensore friulano offre più tecnica tra i pali, maggiore pulizia nelle uscite basse, una gestione più ordinata del reparto. È il classico portiere che non ruba l’occhio ma fa il suo. E quando conta davvero, risponde presente. Chi lo segue con attenzione sa che negli ultimi anni ha lavorato molto sulla personalità, un aspetto che spesso gli veniva contestato.

Non sono mancate le voci critiche. Alcuni sostengono che né Meret né Vanja rappresentino un vero salto di qualità europeo. È una posizione minoritaria, ma significativa: l’asticella per il futuro del Napoli è sempre più alta.

La risposta che più ha colpito, però, è stata un’altra. “Dipenderà dalla permanenza di Conte”. Una frase semplice, ma centrata. Perché la presenza dell’allenatore potrà spostare molto in questa decisione. In tanti avranno notato infatti che, al di là dei numeri, è evidente la preferenza di Conte per il serbo, schierato praticamente in tutte le partite importanti ogni volta che gli infortuni non hanno impedito il dualismo.

Del resto Antonio Conte ha sempre prediletto portieri fisici, dominanti nello spazio aereo, forti nelle uscite alte e nella gestione dell’area piccola. In questo senso, Vanja Milinkovic Savic incarna meglio quell’identikit. Più esplosivo, più istintivo, più appariscente nei grandi interventi.



Meret, al contrario, è più tecnico e meno spettacolare. Un portiere di posizione. Più “pulito”, meno istintivo. Se resterà Conte, appare evidente che la società dovrà orientarsi verso un profilo più fisico per fare da secondo a VMS. Se invece il progetto dovesse cambiare, la continuità tecnica di Meret tornerebbe centrale.