Napoli-Torino in diretta streaming: formazioni, statistiche e un aspetto da considerare

Venerdì sera al Maradona tra numeri curiosi e sfide personali. Ma per seguirla oggi c’è anche una scelta che molti tifosi stanno valutando.

Una partita del venerdì sera è sempre un po’ anomala, anche perché agli azzurri non capita molto spesso. Napoli-Torino, valida per la 28ª giornata del campionato 2025/26, si gioca allo stadio Maradona venerdì 6 marzo alle 20:45. E come spesso accade, insieme alla partita cresce anche l’interesse su come seguirla in streaming.

Il momento delle due squadre rende la sfida ancora più interessante. Il Torino arriva con entusiasmo dopo il cambio in panchina, mentre il Napoli cerca continuità davanti al proprio pubblico. E i numeri raccontano una partita meno scontata di quanto possa sembrare.

La gara di andata ha già lasciato un segnale. Il Torino si è imposto 1-0 con gol del Cholito Simeone, sempre grande cuore azzurro, e ora ha l’occasione di battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal campionato 2008/09. Dall’altra parte, però, c’è una statistica che racconta la solidità degli azzurri contro i granata: il Napoli non resta due partite consecutive senza segnare contro il Torino dal 2019.

Al Maradona i precedenti recenti sorridono ai partenopei. Nell’era dei tre punti a vittoria il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe contro il Torino, con nove vittorie e sette pareggi. Inoltre gli azzurri hanno vinto tre delle ultime quattro sfide interne contro i granata.

Curiosità anche sul calendario: Napoli e Torino hanno un solo precedente di venerdì in Serie A. Era l’8 marzo 2024 e finì 1-1, con il gol di Kvaratskhelia che rispose al vantaggio iniziale di Sanabria.

Protagonisti e curiosità di Napoli-Torino

Il Napoli arriva alla sfida con un buon rendimento interno. Gli azzurri hanno ottenuto otto vittorie e quattro pareggi nelle partite giocate al Maradona in questo campionato. Se dovessero evitare la sconfitta, resterebbero imbattuti nelle prime 13 gare interne della stagione per la prima volta dal 2018/19.

Dal punto di vista offensivo spicca un dato particolare: il Napoli ha segnato nove gol di testa in questo campionato. Solo l’Inter ha fatto meglio con 14. Il Torino invece ha una caratteristica opposta: è la squadra che in percentuale segna più gol su azione, il 78% delle reti totali.

Tra i singoli occhi puntati su Rasmus Hojlund. Con un gol raggiungerebbe la doppia cifra stagionale nei big-5 campionati europei per la seconda volta in carriera. Anche Giovanni Simeone può avvicinarsi a un traguardo simbolico: con una partecipazione al gol toccherebbe quota 100 tra reti e assist in Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Torino

Queste le probabili formazioni di Napoli-Torino in vista della gara del Maradona.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D’Aversa.

Non risultano squalificati. Tra gli indisponibili del Napoli figurano Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay e Lobotka. Nel Torino assente Aboukhlal.

Dove vedere Napoli-Torino in diretta streaming

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il collegamento inizierà intorno alle 20:30 con il prepartita. Come per tutte le gare di Serie A in streaming, la visione è disponibile tramite smart tv, smartphone, tablet e console. Non sarà disponibile invece su Sky, né in tv né su SkyGo.

I piani principali della piattaforma restano tre. Il piano Goal include tre partite per turno ma non sempre i big match. Il piano Full consente invece la visione completa di tutte le partite del campionato. Il piano Family permette la visione contemporanea su più dispositivi domestici.

Accanto alle piattaforme ufficiali continua a circolare il fenomeno del cosiddetto pezzotto, ma il contesto sta cambiando rapidamente. Negli ultimi mesi sono partite le prime sanzioni per gli utenti individuati durante le operazioni contro le IPTV illegali, e per questo ve lo sconsigliamo caldamente.

Le multe previste per lo streaming illegale possono arrivare fino a 5.000 euro. In diversi casi si aggiungono anche richieste di risarcimento per la visione non autorizzata dei contenuti. Le indagini si basano su pagamenti tracciabili, liste clienti trovate nei server sequestrati e controlli incrociati. Per molti tifosi la scelta tra piattaforme ufficiali e alternative illegali non è più soltanto una questione di prezzo. Anche perché le partite più seguite, come Napoli-Torino, restano tra i contenuti più monitorati.