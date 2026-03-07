Infortuni Napoli: questo grafico spiega alla perfezione cosa sta accadendo agli azzurri di Conte

Una stagione fatta di crepe, cambiamenti e soluzioni improvvise. Un grafico racconta cosa sta vivendo davvero il Napoli di Conte.

Quanto può resistere una squadra quando ogni settimana perde un pezzo? È una domanda che a Napoli gira ormai da mesi. Si sente allo stadio, nei bar prima delle partite, nei commenti sotto ogni formazione ufficiale. Ogni volta qualcuno guarda la panchina, qualcuno controlla la lista degli indisponibili e qualcuno sospira: ancora un altro.

La sensazione diffusa è che questa stagione del Napoli sia una continua rincorsa agli imprevisti. Una partita si prepara in un modo, quella dopo cambia tutto. Un giocatore torna, un altro si ferma. Un modulo sembra funzionare, poi sparisce perché gli interpreti non sono più gli stessi.

Fin qui potrebbe sembrare semplicemente un periodo sfortunato. Il calcio è pieno di stagioni in cui gli infortuni del Napoli o di qualunque altra squadra del nostro campionato diventano il tema dominante. Ma in questi giorni Kickest ha pubblicato un’analisi molto interessante, a firma Francesco Zito, che prova a spiegare la situazione con una metafora davvero calzante.

L’articolo prende spunto dal Kintsugi, una pratica giapponese che consiste nel riparare con l’oro le ceramiche rotte. Le crepe non vengono nascoste. Restano visibili, anzi diventano parte della bellezza dell’oggetto. Una filosofia che, curiosamente, unisce anche Napoli alla città giapponese di Kagoshima, gemellata con il capoluogo campano. L’autore usa proprio questa immagine per descrivere la stagione della squadra di Antonio Conte. Un gruppo che continua a rompersi e a ricomporsi, partita dopo partita.

Il grafico sugli infortuni del Napoli racconta una stagione piena di cambiamenti

Il cuore dell’analisi è un grafico molto chiaro che mostra quanto spesso il Napoli abbia dovuto cambiare uomini e assetto durante il campionato. I numeri sono piuttosto eloquenti. Conte ha già schierato dal primo minuto 25 giocatori diversi. Un dato enorme se confrontato con molte altre squadre di Serie A che costruiscono la propria identità su un undici molto più stabile.

C’è poi un altro dettaglio che spiega bene il problema: la stessa formazione titolare è stata riproposta solo due volte consecutive. In pratica il Napoli non ha mai avuto il tempo di consolidare davvero i propri automatismi. Questo è l’effetto diretto dei continui infortuni. Ogni settimana Conte ha dovuto cambiare qualcosa, adattando il sistema di gioco ai giocatori disponibili.

Per chi segue da anni le squadre di Conte questo scenario è quasi inedito. Il tecnico salentino ha sempre costruito le sue squadre su un blocco di uomini molto definito. Pochi cambi, gerarchie chiare, meccanismi ripetuti fino alla perfezione. Quest’anno invece il Napoli è stato costretto a cambiare pelle più volte.

L’assenza di Kevin De Bruyne, che doveva essere il grande riferimento tecnico della squadra, ha rappresentato uno dei primi scossoni. Da quella frattura è emersa però una nuova soluzione offensiva: il talento di David Neres, diventato rapidamente uno degli uomini più incisivi del Napoli. Poi anche il brasiliano si è fermato. E a quel punto Conte ha dovuto reinventare di nuovo la squadra.

In questo contesto hanno trovato spazio anche soluzioni inattese, come l’inserimento di Antonio Vergara, uno dei giovani che ha approfittato proprio delle assenze per ritagliarsi minuti importanti. E che alla fine, incredibilmente, si è infortunato anche lui, anche se non c’è in questo grafico che ovviamente è precedente alla partita di ieri.

Preparazione atletica Napoli: solo sfortuna o qualcosa di più?

Il grafico sugli infortuni del Napoli non racconta solo una sequenza di problemi fisici. Racconta anche un processo continuo di adattamento. Ogni volta che la squadra perde un giocatore, Conte ricostruisce l’assetto con ciò che resta. Un lavoro quasi artigianale. Un modulo cambia, un ruolo viene adattato, un giovane entra nelle rotazioni.

Ed è proprio qui che torna la metafora del Kintsugi. Le crepe non spariscono. Restano visibili. Ma a volte diventano il punto da cui nasce qualcosa di nuovo. Naturalmente resta una domanda che ormai circola con insistenza tra analisti e tifosi: quanto dipende dalla sfortuna e quanto invece dalla preparazione atletica del Napoli?

È una riflessione che probabilmente accompagnerà tutta la stagione. Perché una cosa ormai è evidente: questa squadra ha imparato a convivere con le crepe.

La stagione del Napoli è stata e continua ad essere un reiterato e obbligato tentativo di mettere insieme i pezzi e trasformare la necessità in virtù, facendo tesoro del materiale a disposizione e cercando di esaltarlo, nonostante le crepe evidenti della struttura. Conte, un… pic.twitter.com/nhKWcz0Efw — Kickest (@Kickest_it) March 6, 2026

La vera curiosità, guardando quel grafico, è un’altra. Se il Napoli continuerà a ricostruirsi ogni volta… o se arriverà finalmente il momento di smettere di incollare i pezzi.