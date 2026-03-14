Napoli, 35 milioni per Thuram: la reazione non è quella attesa

Una semplice domanda su Thuram accende il dibattito tra i tifosi del Napoli. Tra ironia e scetticismo emerge una reazione inattesa

Quanto basta una semplice domanda per accendere una discussione tra tifosi? A volte pochissimo. Basta un numero, un nome e un pizzico di fantasia di mercato. È quello che è successo nelle ultime ore con un sondaggio social lanciato tra i tifosi azzurri. L’idea era semplice: 35 milioni per portare Thuram al Napoli. Una suggestione da calciomercato, quasi un gioco da bar sport, ma sufficiente per scatenare decine di commenti e reazioni.

Il risultato, però, è stato più curioso del previsto. Non è arrivata una vera ondata di entusiasmo. Anzi, la discussione si è riempita di ironia, battute e parecchio scetticismo. Un segnale interessante, soprattutto perché Marcus Thuram è un pilastro dell’attacco dell’Inter e negli ultimi anni è stato protagonista anche in Champions League. Insomma, la provocazione ha funzionato. Ma non nel modo che molti si aspettavano.

La prima cosa che salta all’occhio leggendo i commenti riguarda proprio il prezzo. Molti tifosi non discutono nemmeno il valore del giocatore. Il problema, per loro, è che 35 milioni per Thuram non sarebbero una cifra credibile per iniziare una trattativa con l’Inter.

Qualcuno parla di 50 milioni, altri arrivano a 60. C’è anche chi ricorda che il club nerazzurro non avrebbe alcun interesse a vendere uno dei suoi attaccanti a una rivale diretta in Serie A. La sensazione generale è abbastanza chiara: l’operazione appare poco realistica.

Tra i commenti più ironici spuntano frasi che raccontano bene l’umore dei tifosi. “35 milioni per la gamba destra”, scrive qualcuno. Un altro risponde che con quella cifra l’Inter non venderebbe nemmeno gli scarpini dell’attaccante francese. Il tono è quello classico dei social: battute rapide, sarcasmo e qualche esagerazione. Ma l’aspetto che ci ha colpito davvero è un altro.

Marcus Thuram al Napoli: tra entusiasmo e dubbi tecnici

Accanto alle battute, infatti , emerge anche un altro aspetto interessante. Non tutti i tifosi sono convinti che Thuram al Napoli sarebbe davvero l’acquisto ideale. Alcuni commenti parlano di un giocatore spesso frenato dagli infortuni. Altri lo definiscono discontinuo. Qualcuno sostiene che il Napoli dovrebbe investire su profili più giovani o su attaccanti con caratteristiche diverse, magari capaci di saltare l’uomo con più facilità.

Il confronto con altri nomi non manca. C’è chi cita Hojlund, chi preferirebbe Davis dell’Udinese e chi addirittura considera Thuram un giocatore sopravvalutato dal sistema mediatico legato all’Inter. Non è una bocciatura totale. Piuttosto una divisione di opinioni. E questo, nel calcio, succede spesso quando si parla di attaccanti.

Nonostante lo scetticismo, una parte dei tifosi continua comunque a vedere di buon occhio l’idea. Alcuni commenti sono molto chiari: “Magari”. Altri sostengono che Marcus Thuram a Napoli potrebbe esaltarsi grazie all’ambiente e alla pressione dello stadio Maradona. D’altronde il calcio vive anche di suggestioni. Basta un sondaggio per accendere un dibattito tra tifosi e far emergere opinioni molto diverse. È successo tante volte con il calciomercato del Napoli e succederà ancora.

Una cosa però sembra evidente: se davvero il Napoli dovesse pensare a Thuram, l’operazione sarebbe molto più complessa di una semplice cifra scritta in un sondaggio social. Perché nel calcio moderno le valutazioni cambiano in fretta. E a volte una domanda apparentemente innocua riesce comunque a raccontare molto dell’umore di una piazza.