Napoli e Conte ancora insieme? C’è una frase dell’allenatore che lascia qualche dubbio

Conte parla di futuro e valutazioni a fine stagione con De Laurentiis. Parole serene, ma una frase lascia spazio a più interpretazioni

In situazioni normali le frasi che Antonio Conte ha rilasciato sul suo futuro non desterebbero troppe preoccupazioni, anzi forse sarebbero perfino tranquillizzanti per i tifosi. Ma si sa che quando parla Conte non si può mai stare sereni al 100%, anzi c’è una frase che, se detta da lui, può anche lasciare qualche dubbio sul suo prosieguo al Napoli.

Una frase, buttata lì con la consueta calma ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Antonio Conte ha parlato della corsa finale della stagione, degli infortuni e del momento della squadra. Ma tra le righe è tornato anche il tema che da settimane ci accompagna: Antonio Conte sarà ancora l’allenatore del Napoli?

Di certo non un segnale di rottura, ma un passaggio che lascia spazio a una riflessione più ampia sul rapporto con Aurelio De Laurentiis e sulla direzione che prenderà il progetto azzurro.

Prima di affrontare il Lecce al Maradona, l’allenatore ha analizzato la situazione della squadra partendo dagli infortuni e dalla gestione dei rientri. “Stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni torni. Devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita”.

Conte ha poi parlato della corsa finale del campionato, definendo le ultime giornate come un vero e proprio mini-torneo: dieci partite che distribuiranno scudetto e posti europei. L’obiettivo resta chiaro. Fare il massimo possibile e restare agganciati alla zona Champions League.

Dal punto di vista tattico, invece, l’allenatore non sembra intenzionato a cambiare assetto nel breve periodo. Il ritorno alla difesa a quattro dipenderà dal recupero di Di Lorenzo. Fino ad allora, cambiare sistema sarebbe rischioso: “Potrebbe essere dannoso e pericoloso per noi cambiare questo modulo”, ha spiegato con grande pragmatismo.

La frase sul futuro di Conte al Napoli che riapre il dibattito

Il passaggio più interessante, però, è arrivato quando il discorso si è spostato sul progetto a lungo termine. Qui Conte ha ricordato un dettaglio fondamentale, ribadito poi anche in conferenza stampa: il contratto firmato con il Napoli. “Quando sono arrivato ho firmato un contratto per tre anni”, ha spiegato l’allenatore. Poi ha aggiunto un elemento che racconta molto della gestione interna del club: “Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni”.

Parole che descrivono un metodo preciso. Nessun automatismo. Ogni stagione viene analizzata insieme alla società per capire se la strada è ancora quella giusta. E qui arriva la frase che lascia spazio a più interpretazioni: “Lo faremo anche quest’anno a fine campionato in maniera molto serena, capendo se è giusto andare avanti”.

Non è un annuncio di addio. Anzi, Conte ha ribadito chiaramente di trovarsi bene a Napoli. “Io qui sto molto bene”, ha detto. E ha aggiunto di avere “massima disponibilità e voglia di continuare il percorso”. Ma allo stesso tempo ha confermato che, come già successo in passato, a fine stagione ci sarà un confronto con De Laurentiis. Un momento per analizzare ciò che ha funzionato e ciò che invece dovrà cambiare.

Il futuro del Napoli di Conte passerà proprio da lì. Dalle valutazioni sugli infortuni, dalle scelte di mercato e dagli obiettivi per la prossima stagione. Non ci sarà il corteggiamento serrato visto un anno fa. Piuttosto un dialogo tra allenatore e presidente per capire se le ambizioni coincidono ancora.