Napoli, questo scambio è una bomba: risolve tre problemi in uno

Il Napoli in estate potrebbe orchestrare una trattativa inattesa. Un incastro di mercato che trasformerebbe una grana in un colpo strategico.

Il nome è tornato a circolare negli ultimi giorni, quasi sottotraccia ma con una certa insistenza. Wilfried Singo piace al Napoli e non è neppure una novità assoluta. Chi segue il mercato azzurro lo sa bene: il difensore ivoriano è da tempo uno di quei profili che la dirigenza osserva con attenzione. Un calciatore moderno, fisico, rapido e soprattutto estremamente duttile.

Il problema, almeno sulla carta, è semplice. Il Galatasaray non molla facilmente i suoi pezzi migliori. Il club turco lo ha acquistato dal Monaco per circa 30 milioni di euro e lo considera un pilastro del progetto tecnico, tanto da averlo blindato con un contratto fino al 2030. Non proprio la situazione ideale per chi spera di strapparlo via con una trattativa lineare.

Eppure, proprio qui entra in gioco un ragionamento che potrebbe cambiare completamente lo scenario. Perché il Napoli, oltre a osservare Singo, ha anche un altro dossier aperto con il Galatasaray. E quel dossier si chiama Noa Lang da riscattare.

Il Napoli, infatti, questa estate dovrà affrontare un’altra questione delicata proprio con il club turco: il riscatto di Lang. L’accordo tra le parti prevede una cifra già stabilita, intorno ai 30 milioni di euro. Una valutazione che, guarda caso, coincide proprio con l’investimento fatto dal Galatasaray per portare Singo in Turchia.

È qui che nasce l’idea. Uno scambio possibile, magari con il cartellino di Lang più un conguaglio economico tra i 5 e i 10 milioni, potrebbe trasformare una trattativa complicata in un’operazione improvvisamente sensata per entrambi i club. Il Galatasaray si garantirebbe un esterno offensivo di qualità senza dover mettere sul tavolo una cifra pesante, mentre il Napoli risolverebbe in un colpo una grana di mercato che rischia di trascinarsi per mesi.

Perché il nodo Lang esiste eccome. Se il Galatasaray decidesse di non riscattarlo, l’olandese tornerebbe a Napoli e a quel punto si ripresenterebbe il solito problema: trovargli una nuova sistemazione, con tempi, costi e imprevisti del caso. Inserirlo invece dentro uno scambio consentirebbe al Napoli di chiudere due conti con una sola mossa.

Duttile e pronto per sostituire due totem: Singo è il jolly perfetto per Conte

Ma il vero punto non è solo economico. Il fascino di questa operazione sta soprattutto nel fatto che Singo potrebbe risolvere anche due problemi di campo, e non da poco. Negli anni il giocatore ivoriano è diventato un jolly tattico prezioso, uno di quelli che fanno comodo a qualsiasi allenatore e che a Conte, storicamente, piacciono parecchio.

Al Torino era un fluidificante devastante nel centrocampo a cinque. Spingeva, attaccava la profondità, arrivava anche al gol e dava sempre la sensazione di poter creare qualcosa. Era uno degli esterni più forti e riconoscibili del campionato. Poi, con il passaggio al Monaco, ha arretrato il suo raggio d’azione ed è cresciuto molto anche da difensore centrale, ruolo che in Francia ha interpretato spesso con personalità e continuità.

Oggi al Galatasaray fa entrambe le cose alla bisogna. Può giocare da terzino destro in una difesa a quattro, ma anche da centrale, sempre in una linea a quattro. Tradotto: se Conte dovesse continuare con la difesa a tre, Singo potrebbe diventare un ottimo esterno di centrocampo oppure un braccetto a destra. Due ruoli in uno, forse anche tre, per un Napoli che dovrà inevitabilmente ragionare sulla tenuta fisica e atletica di alcuni titolari.

Giovanni Di Lorenzo resta un punto fermo, ma la carta d’identità pesa per tutti. Lo stesso discorso vale per Matteo Politano, che ha dato tantissimo ma non può essere spremuto all’infinito. E allora avere in rosa un calciatore capace non solo di alternarsi, ma magari anche di contendere il posto ai titolari, avrebbe un valore enorme.

In più, se Conte dovesse decidere di tornare alla difesa a quattro, Singo potrebbe interpretare senza problemi anche il ruolo di terzino destro. Insomma, un profilo totale, uno di quei giocatori che allargano le soluzioni, coprono più esigenze e rendono più semplice la vita dell’allenatore.

Per questo l’idea dello scambio con Lang non è soltanto suggestiva. È una pista che avrebbe una sua logica tecnica, economica e strategica. E in un mercato dove spesso si rincorrono nomi costosi senza una vera visione, questa sarebbe una di quelle mosse capaci di risolvere tre problemi in un colpo solo.