Ma perché il Napoli ha preso Lucca? La risposta c’è: tutta “colpa” di Milinkovic Savic

Un investimento importante, tante aspettative e una stagione che ha preso una piega inattesa. Il caso Lucca riapre interrogativi che il Napoli non può più ignorare

Lorenzo Lucca ha fatto un disastro anche in Inghilterra. Il Nottingham Forest, che lo aveva preso con tante speranze, lo ha di fatto messo fuori rosa. Il calciatore è stato anche a Villa Stuart per una visita di controllo di recente per un problema alla caviglia, ma almeno ufficialmente non sembrano esserci problemi fisici tali da impedire la convocazione. Eppure non viene più chiamato dal club inglese.

L’inizio era stato incoraggiante con quel gol, seppur superfluo, segnato nelle prime uscite con tanto di super flexata sui social. Poi però è scivolato via via in basso nelle gerarchie, anche a causa di prestazioni non all’altezza delle aspettative.

A questo punto è quasi scontato che il Nottingham lo rimandi indietro a fine campionato, lasciando al Napoli un calciatore pagato ben 35 milioni di euro a inizio anno. Un investimento pesante che ora dovrà essere piazzato altrove, visto che ormai con Antonio Conte sembra difficile che possa avere un’altra chance.

Insomma, Lucca sta per diventare un grosso problema per il Napoli. Non soltanto per il rendimento del calciatore, ma anche per la valutazione con cui era stato acquistato. Quei 35 milioni inevitabilmente pesano e condizionano anche il giudizio sull’operazione.

Il motivo per il quale il Napoli ha preso Lucca: c’è una ragione tattica

Il flop è evidente e incontrovertibile, ma lo è ancora di più se pensiamo a quanto il Napoli lo abbia corteggiato la scorsa estate. Ed è proprio qui che nasce la domanda che molti tifosi si sono fatti: perché il Napoli è andato così convinto su questo calciatore per poi abbandonarlo dopo appena un paio di mesi non soddisfacenti?

In realtà Lucca era un acquisto richiesto espressamente da Antonio Conte. L’allenatore lo aveva individuato come un calciatore ideale per un determinato tipo di gioco, per il quale era stato preso anche Milinkovic-Savic.

I due acquisti erano in qualche modo collegati. Conte aveva elogiato pubblicamente Lucca in un’intervista, esaltando la sua capacità di fare peso davanti e di gestire i palloni spioventi lanciati dalla difesa.

Considerando che poi è stato preso Milinkovic proprio perché ha questa caratteristica più sviluppata rispetto a Meret, si capisce bene che una delle innovazioni tattiche che Conte voleva portare alla manovra azzurra fosse anche questa: il pallone lungo del portiere verso Lucca, capace di difendere palla e mettere in difficoltà le difese avversarie. Una soluzione possibile, non certo quella principale. Anche perché Lucca non doveva essere il titolare della squadra. Doveva essere piuttosto una variante utile in alcune partite o in alcune fasi di gara.

Quello che è successo dopo però è andato nella direzione opposta. Non è scattato il feeling tra il calciatore e l’allenatore, e probabilmente neppure quello con la piazza. E guardando come si sta sviluppando il resto della sua stagione, viene da pensare che il limite sia stato soprattutto del ragazzo.

Purtroppo quando si acquistano calciatori entrano in gioco dinamiche molto più difficili da prevedere rispetto a quelle puramente tattiche. Il caso Lucca lo dimostra abbastanza chiaramente. A volte un giocatore che pensavi potesse essere utile finisce per diventare più un problema che una soluzione.