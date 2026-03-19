Palestra o Carnesecchi: per chi spendi 40 milioni? La domanda spacca in due la trasmissione

Bastano 40 milioni e una domanda secca per cambiare tutto. In diretta emerge un dubbio che racconta bene il momento del Napoli.

Durante una diretta di Napolicalciolive su YouTube è bastato uno scambio di battute per trasformare una semplice riflessione di mercato in un piccolo caso da studio. Si parlava di portieri, di priorità, di come si costruisce una rosa quando il livello si alza davvero. E soprattutto si parlava di soldi, che nel calcio restano sempre il giudice più severo di tutti.

C’è una regola che vale quasi sempre: il budget decide, poi il resto viene dopo. Idee, suggestioni, perfino le simpatie tecniche. Perché un conto è discutere di un nome che piace, un altro è stabilire se quel nome venga prima di tutto il resto. Ed è lì che la trasmissione si è divisa, almeno per qualche minuto.

Il tema iniziale era chiaro. Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, è un profilo che piace e che di recente è stato accostato anche a Inter e Juventus. Antonio Papa ha messo sul tavolo un ragionamento molto netto: quelle due squadre, oggi, non hanno quei soldi per un’operazione del genere, mentre il Napoli potrebbe anche ragionarci, a patto di ridisegnare completamente il reparto.

L’idea era semplice nella sua struttura. Se il Napoli riuscisse a cedere sia Meret sia Milinkovic-Savic, allora con una spesa aggiuntiva contenuta, grossomodo una decina di milioni rispetto agli incassi, potrebbe pensare di andare davvero su Carnesecchi. Non una follia, quindi, ma una manovra legata alla capacità di vendere bene prima di comprare meglio.

A quel punto però Emilio Annunziata ha frenato il discorso e lo ha riportato su un piano molto più concreto. Il suo intervento è stato quello che ha acceso davvero il confronto: spendere 50 milioni per un portiere, o comunque avvicinarsi a quella cifra, non ha molto senso se in casa hai già due giocatori in quel ruolo. E soprattutto, se con una somma simile puoi intervenire dove il Napoli ha bisogno più urgente di mettere mano.

Il punto non era Carnesecchi, ma la priorità

Ed è qui che è entrato in scena Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta che in questo momento sta facendo sfracelli col Cagliari. Annunziata l’ha detto in modo diretto: se deve investire 40 milioni, li investe su Palestra e non su Carnesecchi, perché serve di più al Napoli. La frase ha cambiato il senso della discussione. Non si parlava più solo del fascino di un nuovo portiere, ma della gerarchia dei bisogni all’interno della rosa.

Antonio Papa, però, non stava dicendo una cosa molto diversa da quella che poi è emersa. Il suo ragionamento era più ampio: nel caso in cui il Napoli riuscisse davvero a piazzare entrambi i portieri, allora si potrebbe persino pensare di prendere tutti e due, sia Carnesecchi sia Palestra. Una visione più ambiziosa, certo, ma comunque ancorata a una condizione precisa: prima le uscite, poi gli investimenti pesanti.

La svolta definitiva è arrivata con la domanda secca di Emilio Annunziata: “Se avete 40 milioni da spendere, in questo momento li spendete più per Palestra o per Carnesecchi?”. Lì non c’erano più formule, incastri o premesse. Solo una scelta. E la risposta del tavolo è stata compatta: Palestra.

Compreso Antonio Papa, che ha chiarito il punto. Messa così, cioè ragionando soltanto sul budget e non su tutte le operazioni collegate, la scelta cade per forza su Palestra. Perché l’upgrade in porta può servire a fare un salto in avanti, ma in quel ruolo alternativo citato in trasmissione il Napoli ha una necessità impellente.

E allora il dibattito, più che dividere, ha fotografato bene una verità semplice: Carnesecchi può intrigare, Palestra oggi serve di più. Nel mercato, spesso, è proprio da lì che passa tutta la differenza.