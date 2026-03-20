Manna parla a DAZN: svelato il futuro di McTominay e Conte

Poche parole, ma pesate. Il Napoli disegna il suo domani senza rumore, tra certezze consolidate e scelte già indirizzate

Le parole arrivano a pochi giorni da un momento chiave della stagione e fotografano una situazione molto chiara: il Napoli si gioca tutto adesso, ma lo fa con idee già definite. Giovanni Manna parla a DAZN e mette ordine tra presente e futuro, senza lasciare spazio a interpretazioni forzate.

Nel calcio, alla fine, conta sempre una cosa: la stabilità decide. E il messaggio che esce dall’intervista va esattamente in quella direzione, tra gestione degli uomini e pianificazione dei prossimi mesi.

Il passaggio più netto riguarda Antonio Conte. Manna non gira intorno alla questione e ribadisce un concetto semplice: non è in discussione. “Per come abbiamo lavorato quest’anno con tante difficoltà, il suo lavoro è stato fondamentale”, spiega, sottolineando come il tecnico abbia inciso sia sul titolo vinto sia sulla corsa Champions.

Non è solo una difesa d’ufficio. È una presa di posizione precisa. Conte ha un altro anno di contratto e il club è soddisfatto del percorso fatto. Tradotto: si va avanti insieme, senza scenari alternativi sul tavolo in questo momento.

Stesso approccio sul fronte McTominay, dove spesso si crea rumore anche quando non serve. “Ha altri due anni di contratto, c’è un rapporto sano con i suoi agenti, ha espresso la volontà di restare”, chiarisce Manna. La chiave è tutta in quella frase finale: nessun tormentone estivo. Il Napoli lavora al rinnovo, ma senza fretta. Un segnale preciso anche al mercato: il centrocampista non è un caso aperto, ma una situazione sotto controllo.

Da De Bruyne ad Alisson, tra presente e costruzione

Il discorso si allarga poi a chi deve ancora incidere davvero in questo finale. Su De Bruyne, Manna è lucido: “Arriva da un periodo in cui è rimasto fermo, è tornato in una buona condizione, ma dire che sta meglio di quando è arrivato è difficile”. Una valutazione realistica, che però non mette in discussione il valore del giocatore: un campione resta tale anche a prescindere da quello che sarà il futuro del talento belga.

L’idea è chiara. Il belga può dare un contributo nelle ultime partite, ma senza caricarlo di aspettative fuori contesto. Ha lavorato molto, ora serve continuità in campo.

Interessante anche il passaggio su Alisson Santos, operazione meno rumorosa ma significativa. “Umile, intelligente, con le caratteristiche che cercavamo”, racconta Manna. Il Napoli cercava velocità e dribbling, e ha colto un’opportunità in un contesto favorevole: profilo funzionale alla rosa, non semplice scommessa.

Il fatto che allo Sporting non fosse titolare non è visto come un limite, ma come una variabile del percorso. Il club ha letto il potenziale e ha deciso di intervenire. Nel complesso, l’intervista lascia un’impressione precisa: il Napoli non sta navigando a vista. Sta gestendo il presente con lucidità e sta preparando il futuro con scelte coerenti. Senza proclami, ma con una linea chiara.

E a questo punto, con la stagione ancora aperta e gli equilibri già tracciati, il margine di sorpresa si riduce. Il Napoli sa dove vuole andare. E soprattutto sa con chi andarci.