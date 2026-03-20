Napoli e De Bruyne in love again: gli agenti in città, ma serve un gesto d’amore

Il ritorno in campo riaccende la passione fra KDB e la sua città di adozione. Il futuro si gioca ora, tra ambizione e scelte pesanti ma forse indispensabili

Kevin De Bruyne dovrebbe tornare titolare contro il Cagliari e a Napoli è già tornata la KDB Mania. Sono bastati un paio di spezzoni, in particolare quello decisivo col Lecce, per ricordare a tutti quanto sia illuminante questo ragazzo, anche soltanto con i movimenti in campo. E lui, altrettanto, ha sentito di nuovo forte quell’affetto enorme che solo Napoli sa dare, e forse si è sbloccato qualcosa anche per lui.

Intanto, mentre il belga riprende posto in campo, fuori si muove qualcosa. Gli agenti sono in città da mercoledì, incontro formale con il club e clima sereno. Non è una trattativa chiusa, ma nemmeno un semplice passaggio di cortesia, perché il tema futuro è già sul tavolo.

De Bruyne ha preso il Napoli in mano appena è arrivato e lo ha fatto senza bisogno di adattamento. Ha cambiato il centrocampo, dando ordine e velocità a ogni possesso, poi l’infortunio ha interrotto tutto. Quattro mesi fuori hanno tolto continuità alla squadra e a lui stesso, ma non hanno spostato le gerarchie.

Il punto è che bastano poche giocate per capire cosa manca. Due apparizioni bastano per rimettere tutto in prospettiva, perché un De Bruyne in condizione alza il livello generale senza bisogno di spiegazioni. E da qui nasce quella sensazione precisa, difficile da ignorare.

Il Napoli ha ancora qualcosa in sospeso con questa stagione. Il senso di incompiuto arriva proprio da lì, da quello che si è visto a tratti e che non si è potuto sviluppare nel tempo. Non è una questione di rimpianti, ma di consapevolezza su cosa può diventare questa squadra con lui dentro.

De Bruyne resta a Napoli? Serve un gesto importante da parte sua

Dentro questo scenario si inserisce il futuro. Il fuoriclasse belga a quanto pare vuole restare, come riportato anche da Il Mattino, perché a Napoli ha trovato spazio, centralità e un contesto che lo valorizza. Una posizione netta, che però va incastrata con le esigenze economiche del club.

Il discorso si allarga inevitabilmente anche a Lukaku. La coppia belga pesa, per esperienza e ingaggi, ma rappresenta anche una base forte su cui costruire un Napoli più competitivo, soprattutto in Europa. Due leader veri, non più giovanissimi, ma ancora decisivi.

Ed è qui che entra in gioco il nodo principale. Serve un gesto concreto, perché il progetto può andare avanti solo se si trova un equilibrio tra ambizione tecnica e sostenibilità economica. Il Napoli non può ignorare certi numeri, i giocatori non possono ignorare cosa hanno ancora da dare.

La tentazione MLS resta sullo sfondo, concreta e comprensibile. Un finale più leggero è una strada possibile, ma Napoli offre altro: pressione, visibilità, ambizione. È una scelta importante, soprattutto per chi ha già vinto tutto.

La soluzione è chiara e passa da una direzione precisa, necessaria anche per Romelu Lukaku. Spalmare gli ingaggi, allungare il progetto, tenere intatto il ruolo tecnico. Non è una rinuncia, è un modo per restare al centro davvero, dentro una squadra che può crescere ancora.

E tanto basta per far capire quanto i tifosi si stiano affezionando di nuovo ad un campione che ha fatto sognare quando è arrivato, ma poi dopo l’infortunio era uscito un po’ dai radar.