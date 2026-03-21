Beukema al bivio: ipotesi cessione estiva, ma solo in un caso

Un investimento importante, aspettative alte e un percorso ancora incompleto. Il finale di stagione può cambiare tutto.

Non è sicuramente il miglior momento della carriera di Sam Beukema. Con il Napoli non sta andando come previsto, anche se comunque, alla fine, le presenze le sta portando a casa.

Ora è arrivata anche un’altra delusione, l’ennesima mancata convocazione in nazionale. Certo, col club non sta andando alla grande, ma il CT Koeman continua a preferirgli calciatori come De Vrij, che nell’Inter ormai non gioca praticamente più.

Insomma, per il momento la carriera del difensore olandese non ha preso la svolta che ci si aspettava quando, la scorsa estate, è passato dal Bologna al Napoli per 31 milioni più bonus. Antonio Conte ha cambiato diversi assetti tattici, ma non sembra riporre in lui grande fiducia. Le presenze ci sono state: diciotto in campionato, sei in Champions e due in Coppa Italia, con anche due reti in Serie A.

Numeri che però non raccontano fino in fondo la situazione. Dal punto di vista delle presenze, infatti, l’ex Bologna sembra ancora in rodaggio. Gioca soprattutto a causa degli infortuni dei compagni e, di fatto, sembra essere scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie di Conte. Se è vero che, nell’ultima occasione in cui il tecnico aveva a disposizione soltanto quattro difensori, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera e Beukema, ha scelto i primi tre, lasciando in panchina proprio lui.

Contro il Cagliari la prestazione è stata buona. Poco da imputargli, poche sbavature e la sensazione che, comunque, pian piano, il centrale olandese stia trovando la sua dimensione.

Il Napoli cede Beukema? Sì, ma con l’offerta giusta

Ora però c’è da confermarsi. Lavorare ancora a stretto contatto con Conte, mentre molti compagni sono partiti per la sosta nazionali, può rappresentare un vantaggio importante.

Da qui a fine campionato dovrà dimostrare di potersi prendere il posto da titolare. Anche perché su di lui pesa una cifra importante investita la scorsa estate dal Napoli, che si giustifica soltanto se Beukema diventa utile, se non addirittura indispensabile.

Non è quindi da escludere una sua cessione a luglio, quando si riaprirà il mercato. L’addio però potrà avvenire soltanto in un caso preciso: se dovesse arrivare una squadra disposta a rilevare il suo cartellino senza alcuna perdita per il Napoli. Il club azzurro non ha necessità di cedere e continuerà a puntare su di lui anche il prossimo anno, ma allo stesso tempo non lo considera incedibile.

Beukema ha suscitato diversi interessi, soprattutto in Premier League. Se dovesse arrivare un’offerta in linea con l’investimento fatto, intorno ai 30 milioni, allora la cessione diventerebbe una possibilità concreta. In quel caso il Napoli potrebbe anche valutare di reinvestire su un profilo più giovane e più funzionale alle idee di Conte, come Tiago Gabriel del Lecce.

Per ora resta tutto in sospeso. Ma il finale di stagione dirà molto più del mercato.