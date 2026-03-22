Il caso Roma è l’esempio perfetto di quanto sia sano oggi l’ambiente Napoli

Due squadre, problemi simili, reazioni opposte. Tra tensioni e silenzi, emerge una distanza che va oltre il campo e racconta molto di più.

È un momento di bufera in casa Roma. I risultati seguiti al pareggio in extremis di Gatti nella sfida contro la Juve hanno improvvisamente sprofondato i giallorossi in una crisi che sembra senza uscita.

Da quel momento la Roma è scivolata via via fuori dalla lotta Champions, dopo che sembrava averla blindata e, dopo una serie di risultati non all’altezza in campionato, è uscita anche dall’Europa League con una rocambolesca sconfitta in casa contro il Bologna. Quest’ultimo flop ha reso la situazione in casa giallorossa incandescente. C’è stato un confronto fra i Friedkin e la triade tecnica alla guida attualmente del progetto giallorosso, Ranieri, Gasperini, Massara.

È emerso un quadro complicato che, con tutta probabilità, porterà a una rivoluzione la prossima estate. Uno fra Gasperini e Massara dovrà andar via sicuramente, visto che ormai i due sono ai ferri corti.

Ma Gasperini sembrerebbe aver rotto anche con Ranieri, che resta a rischio anche lui e che, comunque, sta avendo non pochi problemi a difendere la sua scelta estiva di affidarsi all’ex allenatore dell’Atalanta.

Quest’ultimo rischia seriamente di saltare, soprattutto se dovesse fallire anche la qualificazione in Champions e se dovesse palesarsi la situazione di difficoltà anche con lo spogliatoio che filtra negli ultimi giorni. Insomma, la prossima estate potrebbe esserci un altro ribaltone in casa Roma e si corre il rischio di dover ricominciare di nuovo da zero.

A Napoli la situazione è simile ma non salta nessuno

Eppure, a ben guardare, ci sono diverse analogie con la situazione di Antonio Conte a Napoli. In primis, quello che sembra essere uno scarso feeling fra allenatore e direttore sportivo, almeno a leggere tra le righe di alcune dichiarazioni di Conte a gennaio, anche se a Roma la situazione è decisamente più esplosiva.

In più emergono delle incomprensioni fra staff tecnico e staff medico, anche queste presenti di certo anche a Napoli. Basterebbe già soltanto contare le volte in cui Conte ha detto “chiedete ai medici” per capire che c’è una scollatura evidente fra lui e lo staff del dottor Canonico.

E poi ci sono stati momenti in cui i risultati non hanno sorriso al Napoli, come non hanno sorriso alla Roma in una situazione praticamente analoga. Tanti infortuni che hanno falcidiato un reparto, soprattutto quello offensivo, che al momento può contare sul solo Malen e deve rinunciare a Ferguson, Dovbyk, Dybala e Soule.

In questa situazione la Roma si è sciolta come neve al sole, mentre il Napoli ha tenuto botta e adesso addirittura si inizia a sognare una rimonta a scudetto che avrebbe del clamoroso. In più, il progetto Napoli sembra essere più che saldo anche per il prossimo anno, come confermato sia da De Laurentiis, sia da Manna, sia dallo stesso Conte.

Aspettando De Laurentiis, che per il momento non parla, ma qui si marca la differenza netta fra quello che è attualmente l’ambiente Napoli e quella che è la situazione alla Roma. La solidità di De Laurentiis nel sostenere Conte anche nelle avversità ha fatto sì che il Napoli non perdesse la bussola neppure nei momenti complicati.

Presidente, allenatore e staff, pur fra qualche dissapore, sono uniti e compatti per proseguire anche il prossimo anno e rilanciare. Perciò, se la prossima estate il Napoli dovesse proseguire con Conte e la Roma interrompere il rapporto con Gasperini, sarebbe probabilmente non per merito o demerito degli allenatori, ma perché i due ambienti al momento sono in una situazione diametralmente opposta. E questo, nel calcio di alto livello, fa sicuramente la differenza.