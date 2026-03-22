Lukaku all’Anderlecht? Le tre opzioni del numero 9 azzurro dopo il Mondiale

Un ritorno a casa, una scelta economica o una nuova versione di sé. Il finale della storia di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere

Il futuro di Romelu Lukaku non è più una certezza, e questo si è capito da un po’. Non da ieri, non da una partita in particolare. È una sensazione che si è costruita nel tempo, tra infortuni, panchine e una gestione che lo ha progressivamente spostato ai margini del progetto. Oggi il Napoli si ritrova con un nodo aperto che non può più rimandare.

Nel calcio, però, vale sempre una regola semplice: le scelte arrivano quando il ruolo cambia. E Lukaku, rispetto a qualche mese fa, è cambiato eccome. Non è più l’attaccante centrale attorno a cui costruire tutto, ma può ancora essere un giocatore che sposta gli equilibri. La differenza sta tutta lì.

Le voci di mercato non mancano, anzi. Negli ultimi giorni però si sta facendo largo un’ipotesi diversa, più personale che tecnica. Un ritorno alle origini, in Belgio, all’Anderlecht. Non una suggestione qualunque, ma una pista concreta che nasce da segnali precisi.

Lukaku è stato visto a Neerpede, centro sportivo dell’Anderlecht, per seguire il figlio Romeo impegnato con l’Under 8. Un dettaglio che, da solo, direbbe poco. Ma se lo si inserisce dentro un contesto più ampio, il quadro cambia. Il legame con il club che lo ha lanciato non si è mai spezzato, e l’idea di chiudere lì il cerchio non è mai stata così attuale.

A rendere tutto più credibile ci sono anche le scelte fuori dal campo. Lukaku sta completando una villa a Dilbeek, a pochi chilometri dallo stadio dell’Anderlecht. Non è solo una questione logistica, ma un investimento chiaro su un futuro che potrebbe riportarlo stabilmente in Belgio. Questa, però, è solo una delle strade. Ed è forse quella più romantica, ma non necessariamente la più immediata.

Dal Napoli al Belgio: tre strade dopo il Mondiale

La prima opzione è proprio il ritorno all’Anderlecht. Una scelta di vita prima ancora che di carriera, con un peso simbolico evidente. Tornare dove tutto è iniziato, chiudere il cerchio, magari con un ruolo diverso anche fuori dal campo. È uno scenario che prende forza giorno dopo giorno, ma che richiede anche una rinuncia importante sul piano economico.

La seconda strada porta altrove. Arabia Saudita o Turchia, campionati pronti a offrire contratti ricchi e un ruolo ancora centrale. Sarebbe una fase di transizione, due anni per monetizzare e restare competitivo, prima di rientrare in Belgio per il finale di carriera. Una soluzione più pragmatica, quasi inevitabile nel calcio di oggi, dove il fattore economico resta determinante.

Poi c’è la terza via, quella meno scontata ma forse più intrigante. Restare al Napoli, accettando un ruolo diverso e un ingaggio ridimensionato. Non più il titolare intoccabile, ma un giocatore capace di incidere nei momenti chiave, soprattutto nei finali di partita. Una trasformazione già intravista, che potrebbe diventare strutturale.

Qui entra in gioco anche un discorso più profondo. Lukaku ha parlato apertamente del suo rapporto con Napoli, usando parole che vanno oltre il campo. Se quelle parole dovessero tradursi in una scelta concreta, allora restare con un nuovo equilibrio potrebbe non essere così impossibile.

Le tre opzioni sono tutte aperte. Nessuna è dominante, almeno per ora. E forse è proprio questo il punto. Perché il futuro di Lukaku non dipende solo dal mercato, ma dalla direzione che vorrà dare alla parte finale della sua carriera. Il Mondiale farà da spartiacque. Dopo, ogni scenario prenderà forma in modo più chiaro. E lì si capirà se questa storia è davvero pronta a chiudersi, oppure a cambiare semplicemente prospettiva.