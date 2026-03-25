Lukaku ha creato un “caso”: la sua scelta non è stata capita

Una scelta che spiazza e divide. Lukaku si ferma mentre il Belgio lo aspetta. Tra dubbi e strategie, il momento resta tutto da decifrare

La notizia arriva mentre il Belgio prepara la tournée negli Stati Uniti e cambia subito il clima attorno alla nazionale. Romelu Lukaku rinuncia alla convocazione per le amichevoli contro USA e Messico e lascia spazio a una discussione che a Bruxelles non si aspettavano. Nessun problema fisico, nessuna comunicazione ambigua: è una scelta personale.

Nel calcio moderno vale una regola semplice. Le scelte pesano sempre, soprattutto quando riguardano i leader. La federazione prende atto e lo specifica nero su bianco: decisione del calciatore, non della nazionale. Un dettaglio che chiarisce tutto e allo stesso tempo apre il dibattito.

Perché Lukaku non gioca in nazionale da giugno scorso, dall’ultima presenza contro il Galles, e il suo ritorno sembrava il passaggio naturale per rimettersi dentro il gruppo. La tournée americana offriva minuti, ritmo e contesto leggero. Invece arriva lo stop volontario, con l’attaccante che nelle prossime ore sarà a Napoli.

Il punto è che la sua condizione non è ancora quella dei giorni migliori. Il minutaggio è minimo: 64 minuti complessivi dal rientro del 25 gennaio contro la Juventus, mai titolare e solo spezzoni gestiti con attenzione. Il gol al Verona ha dato un segnale, ma il ritmo partita resta lontano.

Ed è qui che nasce il dubbio, soprattutto fuori dall’Italia. In Belgio non capiscono fino in fondo la scelta, perché un attaccante con quella struttura ha bisogno di giocare per ritrovare il passo. La tournée poteva servire proprio a questo, senza pressioni e con carichi distribuiti.

Perché Lukaku ha rinunciato alla Nazionale: vietato forzare

Lukaku però ragiona su un piano diverso. Il lavoro fisico conta più delle sensazioni immediate e la tabella di recupero non permette deviazioni. Tra voli lunghi, cambi di fuso e partite ravvicinate, il rischio di perdere continuità è concreto. Meglio fermarsi adesso che rincorrere dopo.

A Napoli il discorso è chiaro e condiviso. Conte non forza nulla, aspetta la versione migliore del suo centravanti e intanto costruisce un percorso graduale. Il finale di stagione si avvicina, lo sprint scudetto entra nel vivo e ogni dettaglio diventa decisivo.

Anche il Belgio, nel frattempo, si scopre più corto del previsto. Le alternative non convincono del tutto: De Ketelaere da falso nove resta un adattamento, Openda offre soluzioni diverse, i giovani non garantiscono ancora continuità. Lukaku resta il riferimento, anche quando non è in campo.

Per questo la scelta divide e fa discutere. Non è solo una rinuncia, è un modo diverso di gestire il proprio momento. Da una parte chi chiede minuti, dall’altra chi protegge il fisico per arrivare pronto quando conta davvero.

Il tempo dirà chi ha ragione. Le prossime settimane daranno una risposta, tra il Napoli che cerca il massimo e una nazionale che aspetta il suo leader. Lukaku ha deciso di fermarsi adesso, ma la partita vera deve ancora iniziare.