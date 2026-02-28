Ora mai più Verona! I due aspetti che possono cambiare la stagione del Napoli

Una vittoria sofferta, una classifica che sorride e un mese decisivo davanti. Ora il Napoli non può più permettersi passi falsi.

Vi sfidiamo a trovare in questo momento un qualsiasi tifoso del Napoli che non abbia perso la voce dopo il gol di Romelu Lukaku a Verona. Una liberazione, sia per Romelu sia soprattutto per qualunque supporter azzurro costretto a soffrire per 95 minuti contro una squadra già virtualmente retrocessa. E sì, in stagioni del genere ci vuole anche questo.

Il Napoli la sfanga in quella che è probabilmente la partita più brutta della gestione Conte. Una gara giocata dopo essere andati in vantaggio dopo soli due minuti di gioco e senza proporre nient’altro, una squadra bloccata forse dalla paura di chiuderla ma tenuta sulla corda da una squadra di livello nettamente inferiore, che alla lunga riesce a pareggiarla su un episodio e rischia seriamente di portarsi a casa il secondo punto sui 15 dell’intera stagione contro una squadra che lotta per la Champions. Non è ammissibile, e lo sa anche Antonio Conte.

Molli, sulle gambe, bloccati dalla paura di non farcela. Pesa anche l’ambiente che si è creato attorno alla squadra e all’interno della squadra dalle tante polemiche sugli infortuni, sulla Champions fallimentare, su un campionato perso troppo presto in mezzo a tante difficoltà.

Non è il momento dei processi e probabilmente non è neppure il caso di farli, i processi: se il Napoli dovesse arrivare fra le prime quattro e con una Supercoppa in bacheca ci sarebbe ben poco da contestare. Si tireranno le somme a giugno, adesso c’è solo da chiudere il discorso: l’occasione è troppo ghiotta per sprecarla.

Ora il calendario sorride al Napoli: chiudiamo il discorso, infortunati permettendo

Dopo novanta minuti così, guardare la classifica fa quasi effetto: il Napoli è a 53, il Como a 48 e solo un’eventuale impresa della Juventus a Roma (mentre scriviamo le squadre stanno scendendo in campo, ndr) potrebbe riaprire i giochi Champions.

Torino, Lecce e Cagliari. Sarà un marzo molto abbordabile per il Napoli in attesa di Napoli-Milan che aprirà il mese di aprile, gara che a quel punto potrebbe decidere la corsa al secondo posto. Adesso non si può più sbagliare, non si deve mai più vedere la squadra che stava per crollare al Bentegodi e soprattutto non la si deve vedere contro squadre di bassa classifica. I punti persi con Parma e Verona all’andata pesano come un macigno sulla corsa scudetto, e non deve succedere più.

Una rinascita che parte dal gol di Lukaku ma che passa necessariamente dal rientro dei lungodegenti. Subito Anguissa e McTominay, con calma anche De Bruyne e Di Lorenzo e poi per finire David Neres. Se tutto va bene non servirà neppure ma è importante fare marzo con una squadra più completa e più profonda in ogni reparto. E con un Lukaku così c’è anche un’altra super arma a disposizione di Conte.

Lo scudetto è sfumato, ma non c’è bisogno di perdere voce e salute fino a maggio. Meglio mettere la barca all’asciutto e giocarsi marzo con lucidità, senza più tremare ad ogni partita. Poi si parlerà del futuro e di cosa è andato storto. Prima però va blindata la Champions e cancellata per sempre la paura vista a Verona. Mai più!