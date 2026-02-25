Quante partite hanno saltato gli infortunati del Napoli: il numero è a tre cifre!

Una stagione segnata dagli stop e un numero che racconta più di tante parole. Il Napoli aspetta i suoi leader per cambiare il finale.

Lo abbiamo detto tante volte: questa annata per il Napoli è stata davvero maledetta. Settimane intere senza i titolari, cambi obbligati ogni tre giorni, formazione mai uguale alla precedente. Il club azzurro vive da mesi dentro una stagione spezzata, fatta di recuperi lenti e nuovi stop. A volte si parla di tattica, di modulo, di scelte. Poi si guardano i numeri e il quadro cambia completamente.

Conte ha spesso dovuto inventare soluzioni, adattare uomini, stringere i denti. E mentre si discute di classifica e obiettivi, c’è un dato che spiega più di ogni analisi tecnica. Un numero che non riguarda i gol segnati o quelli subiti. Un numero che racconta l’altra faccia della stagione azzurra.

Il totale delle partite saltate per infortunio dai big del Napoli ha già superato quota 114 tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un conteggio che potrebbe arrivare addirittura a 135 gare complessive se si considerano i tempi di recupero ancora in corso. Una cifra a tre cifre che pesa come un macigno sulla corsa Champions.

Infortuni Napoli: la lista dei big fuori e i numeri aggiornati

L’infermeria azzurra non è mai stata vuota. Negli ultimi mesi Conte ha dovuto rinunciare a De Bruyne, Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Lukaku, senza dimenticare gli stop di Anguissa e McTominay che sembrano per fortuna in via di risoluzione. Tutti insieme hanno tolto equilibrio, esperienza e qualità in momenti chiave della stagione.

Kevin De Bruyne ha già saltato 27 partite dopo l’infortunio rimediato a fine ottobre contro l’Inter. Il belga è rientrato a Castel Volturno per recuperare la condizione e punta a tornare disponibile tra metà e fine marzo. Il suo rientro rappresenta molto più di una semplice alternativa. È il giocatore che può cambiare ritmo e visione offensiva.

Tempi più lunghi per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro contro la Fiorentina. Il rientro è previsto ad inizio aprile. Stesso periodo – se non anche peggio – per David Neres, operato alla caviglia dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico contro la Lazio. Situazione ancora più delicata per Rrahmani: terzo stop stagionale e campionato praticamente finito.

Recuperi decisivi per la corsa Champions: Anguissa e McTominay osservati speciali

Le notizie più incoraggianti arrivano dal centrocampo. Anguissa e McTominay sono attesi da monitoraggi quotidiani in vista del Verona. Il camerunense ha dato segnali positivi e potrebbe rientrare prima del previsto. Lo scozzese, invece, convive ancora con una tendinopatia fastidiosa.

Il loro recupero è fondamentale. In stagione hanno garantito gol, inserimenti e copertura. Senza di loro il Napoli ha perso intensità e presenza fisica. Non a caso, il contributo offensivo del centrocampo è calato proprio nelle settimane in cui entrambi sono rimasti fuori.

Romelu Lukaku, nel frattempo, è tornato a disposizione ma non è ancora al meglio, al punto da farsi qualche legittima domanda sulla sua effettiva utilità alla causa. Ha giocato soltanto 41 minuti complessivi dal rientro. La sua condizione resta un tema centrale, soprattutto in una fase in cui ogni punto pesa.