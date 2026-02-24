Verona-Napoli, qualche buona notizia dall’infermeria: Anguissa, McTominay o tutti e due?

Il Napoli aspetta risposte dall’infermeria. Due rientri possibili, una trasferta delicata e un equilibrio da ritrovare prima del Verona.

Il Napoli si è ritrovato a fare i conti con una nuova dimensione dopo la dolorosa sconfitta di Bergamo. Vincere avrebbe probabilmente messo una serissima ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions, la sconfitta invece riscrive tutta la classifica e rende tutto una grande bagarre, con due contendenti in più.

Se prima erano solo Napoli, Roma e Juventus per due posti, infatti, adesso la Roma ha raggiunto il Napoli e alla corsa non possono che iscriversi anche Como e Atalanta, che sono lì ad un punto dalla Juve. E in casa azzurra gli strascichi sono ancora evidenti: una squadra corta, affaticata, con diversi titolari fuori e con un centrocampo che ha perso certezze proprio nel momento più delicato.

Adesso, però, l’attenzione si sposta tutta su Verona-Napoli. E per la prima volta dopo settimane complicate, dall’infermeria arriva qualche segnale incoraggiante. Nulla di definitivo, sia chiaro. Ma almeno una speranza concreta di rivedere presto alcuni volti pesanti in campo.

Il tema principale resta sempre lo stesso: Anguissa e McTominay. I due centrocampisti sono stati tra le assenze più pesanti nella trasferta di Bergamo e la loro mancanza si è sentita. Fisicità, inserimenti, protezione della difesa: tutto quello che normalmente garantiscono è mancato.

Infortunati Napoli: la situazione di Anguissa e McTominay

Il Napoli è tornato subito ad allenarsi e lo staff tecnico ha ripreso il lavoro con il solito metodo. Conte ha diviso la squadra in due gruppi: carichi più intensi per chi ha giocato meno o non è entrato contro l’Atalanta, scarico per chi ha accumulato minuti pesanti. Una gestione ormai consolidata.

Fino alla partenza per Verona, le condizioni dei due centrocampisti saranno valutate giorno per giorno. L’obiettivo è capire se esistano margini reali per una convocazione, anche solo per la panchina. Al momento non ci sono certezze. Però, rispetto ai giorni precedenti, si respira un’aria leggermente diversa.

La situazione da definire in fretta riguarda McTominay. Lo scozzese è ancora alle prese con l’infiammazione tendinea al gluteo accusata a Marassi contro il Genoa. Da quel momento è iniziato uno stop a catena: Coppa Italia saltata, poi Roma e Atalanta. Il Napoli ha scelto di non forzare.

Se McTominay dovesse rientrare anche solo tra i convocati per Verona-Napoli, sarebbe già un segnale importante. La sua presenza cambia l’assetto del centrocampo e offre alternative che a Bergamo sono mancate.

Discorso più delicato per Anguissa, un recupero che sarebbe fondamentale per il Napoli. La situazione è nota, si spera che il problema alla schiena si assorba in queste settimane e quindi Verona o Torino potrebbero essere le due partite segnate in rosso sul calendario per rivederlo almeno fra i convocati.

La risposta arriverà solo a ridosso della partenza. Uno dei due? Entrambi? Oppure servirà ancora pazienza? Dopo l’emergenza totale di Bergamo, anche una semplice convocazione può cambiare le cose e rimettere questa stagione maledetta sui binari giusti.