Napoli, non c’è solo il caso Lukaku: Conte gestisce così la ripresa verso il Milan

Una ripresa attesa, un nodo da sciogliere e una scelta che può cambiare tutto. A Castel Volturno si decide più di una partita.

Il Napoli si ritroverà martedì a Castel Volturno con un obiettivo chiaro: preparare la sfida contro il Milan e capire, senza giri di parole, chi farà davvero parte di questo finale di stagione. In mezzo c’è il caso Lukaku, che non è più solo una questione laterale ma un nodo da sciogliere subito. Il campo non aspetta.

Conte ha impostato queste due settimane in modo preciso. Lavoro e riposo, senza sovraccaricare ma senza perdere ritmo. Dopo il Cagliari sono arrivati tre giorni di stop per il gruppo rimasto a Napoli, poi altri tre questo weekend, con ripresa martedì 31 marzo, mentre lo staff ha mantenuto una linea costante. Gestione delle energie è la parola chiave.

Napoli-Milan vale più dei tre punti. Vale il secondo posto, ma anche la possibilità di restare agganciati a qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava lontano. I risultati di Inter-Roma e Como-Inter hanno riaperto uno spiraglio. Il calendario aiuta, ma serve una risposta immediata.

Le incognite però non mancano. Di Lorenzo, Rrahmani e Vergara difficilmente recupereranno, mentre Lobotka e gli altri nazionali saranno valutati al rientro. La preparazione partirà comunque martedì 31 marzo, con una rosa ancora da definire nei dettagli. Infermeria da monitorare, ma non è il punto centrale.

Ultimatum Lukaku: dentro o fuori? Martedì capiremo

Il vero tema è Lukaku. Il Napoli ha scelto una linea netta e l’ha comunicata senza ambiguità: il giocatore deve presentarsi alla ripresa degli allenamenti. In quel caso si parlerà di un semplice attrito legato alla condizione fisica. Ultimatum senza margini.

Se invece non dovesse rientrare, scatterebbe l’esclusione dalla rosa con una multa pesante. Una rottura che a quel punto diventerebbe definitiva, anche nei rapporti interni. Linea dura del club, che vuole chiudere subito la questione.

La ricostruzione degli ultimi mesi aiuta a capire come si è arrivati fin qui. Secondo quanto riportato dal Mattino, tutto parte dal 30 ottobre, quando Lukaku decide di tornare a Castel Volturno per completare la riabilitazione dopo l’infortunio. Un passaggio chiave che segna l’inizio della storia.

Quel percorso però non porta i risultati sperati. Il recupero accelera, ma il giocatore non si sente pronto. Da lì nasce la scelta di restare in Belgio per lavorare con tempi diversi, una decisione che nel tempo ha creato distanza con il club. Una crepa evidente che oggi è diventata un caso.

Al di là dell’episodio, il discorso si sposta inevitabilmente sul futuro. Lukaku ha un altro anno di contratto da 6 milioni netti a stagione, una cifra che pesa rispetto al rendimento e al ruolo attuale. Ingaggio fuori scala rispetto al contesto.

Per questo tutte le parti sembrano orientate verso una separazione. L’idea di una permanenza con stipendio ridotto, in un ruolo meno centrale, oggi appare difficile da concretizzare. Ipotesi poco realistica, viste le premesse. Il ritorno all’Anderlecht resta sullo sfondo come opzione concreta, più legata a una scelta personale che a logiche di mercato. Altre piste porterebbero verso campionati economicamente forti, ma con un significato diverso. Scelta di vita possibile, non solo tecnica.