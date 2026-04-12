Parma-Napoli in diretta streaming: formazioni, scelte di Conte e dove vederla

Trasferta delicata al Tardini con Conte che cambia poco. Ma per seguirla oggi c’è una scelta che pesa più di prima.

Domenica pomeriggio, ore 15. Un orario che sa di calcio vero, di partite da non sbagliare. Parma-Napoli arriva in un momento in cui gli azzurri di Conte non possono più sbagliare un colpo: devono provare a vincerle tutte e sperare che l’Inter faccia qualche altro passo falso in quella che più passa il tempo più sembra un’impresa completamente disperata.

Il Tardini non è mai una trasferta semplice. E questa volta il Parma arriva con qualche assenza pesante ma con l’idea chiara di giocarsela senza troppi calcoli. Dall’altra parte Conte sembra orientato a toccare il meno possibile.

Il Parma deve fare i conti con un’assenza importante. Pellegrino è squalificato e Cuesta perde un riferimento offensivo. Davanti spazio a una coppia più leggera, con Strefezza e uno tra Ondrejka e Oristanio, con il primo in vantaggio dopo il recupero.

A centrocampo toccherà a Bernabé e Nicolussi Caviglia dare qualità e gestione del pallone, mentre sugli esterni Britschgi è confermato a destra. Un assetto che punta più sulla mobilità che sulla fisicità.

Napoli, Conte cambia poco: ritorna Hojlund

In casa Napoli la linea è chiara. Continuità. Conte dovrebbe confermare nove undicesimi della squadra vista contro il Milan. Le novità principali riguardano il ritorno di Hojlund dal primo minuto al posto di Giovane e l’inserimento di Politano sulla corsia destra al posto di Gutierrez.

Resta un dubbio a centrocampo. Anguissa è in vantaggio, ma Alisson Santos continua a spingere per una maglia da titolare. In caso di esclusione del camerunense, McTominay arretrerebbe in mediana con l’ex Sporting tra le linee. Situazione delicata anche fuori dal campo con Lukaku ancora ai margini, mentre restano indisponibili Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e Vergara.

Le probabili formazioni di Parma-Napoli

Queste le probabili formazioni di Parma-Napoli in vista della gara del Tardini.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Ondrejka, Strefezza. Allenatore: Cuesta.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

Il Napoli punta su equilibrio e qualità tra le linee, mentre il Parma cercherà ritmo e aggressività per mettere in difficoltà gli azzurri sin dai primi minuti.

Streaming illegale e pezzotto: un rischio sempre meno teorico

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, piattaforma che trasmette tutte le gare di Serie A in streaming. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di domenica 12 aprile 2026. La visione sarà disponibile su smart tv, smartphone, tablet e console. Il piano Full consente l’accesso a tutte le partite del campionato, mentre gli altri pacchetti prevedono contenuti più limitati.

Chi cerca dove vedere Parma-Napoli in streaming trova quindi una soluzione semplice e stabile per seguire la gara senza interruzioni. Accanto alle piattaforme ufficiali resta il tema del pezzotto, ma il quadro è cambiato rispetto al passato. Negli ultimi mesi sono partite le prime sanzioni per utenti individuati nelle indagini contro le IPTV illegali.

Le multe per lo streaming illegale possono arrivare fino a 5.000 euro, con possibili richieste di risarcimento aggiuntive. Le autorità riescono a risalire agli utenti tramite pagamenti tracciabili e dati recuperati dai server sequestrati.

Per molti tifosi la scelta non è più solo economica. La qualità della visione e i rischi concreti stanno riportando sempre più utenti verso le piattaforme ufficiali. Al Tardini sarà una partita da non sbagliare. E mentre il campo darà le sue risposte, resta una certezza: oggi anche il modo di seguirla conta quanto la partita stessa.