Napoli Conte c’è risoluzione consensuale: il comunicato ufficiale

Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli: risoluzione consensuale per il tecnico, pubblicato il comunicato ufficiale

Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli. Mancava soltanto l’annuncio ufficiale su una notizia che era ormai nota fin dal post Napoli-Udinese, ultima giornata di campionato. Pochi minuti fa il Napoli attraverso il sito ufficiale ed i suoi canali, ha pubblicato una nota in cui annuncia la risoluzione ufficiale del contratto. Ecco il comunicato.

La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori.

Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.

All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.

Grazie, mister!