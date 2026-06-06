Calciomercato Napoli, i nomi su cui puntare: un rinforzo per ruolo, i nomi

Il calciomercato del Napoli prende forma in attesa dell’annuncio di Max Allegri come tecnico: i nomi che raccontano il futuro azzurro

Quanto può cambiare una squadra campione nel giro di poche settimane? È una domanda che accompagna ogni estate, ma che assume un significato ancora più profondo quando si parla del Napoli. Perché difendere un titolo o confermarsi ai vertici è spesso più difficile che conquistare il successo.

Tra telefonate, valutazioni e strategie ancora lontane dai riflettori, la dirigenza azzurra sta costruendo le basi della prossima stagione. Non ci sono soltanto trattative da chiudere o opportunità da cogliere. C’è soprattutto la necessità di individuare profili funzionali alle idee del nuovo corso tecnico. Ecco perché le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale volto avrà il nuovo calciomercato Napoli.

Le priorità sembrano già delineate. Un portiere da valutare, un difensore centrale da aggiungere, un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo e un possibile rinforzo a centrocampo. Tasselli diversi, ma legati da una visione precisa.

Da Kovar a Gila: il Napoli prepara le basi della nuova difesa

Tra i profili maggiormente seguiti spicca quello di Matej Kovar. Il portiere ceco, protagonista nelle ultime stagioni tra Bundesliga ed Eredivisie, è un nome che gli azzurri conoscono bene dopo gli incroci europei dello scorso anno. Il suo eventuale arrivo, però, resta strettamente collegato alle uscite. Molto dipenderà infatti dal futuro di Vanja Milinkovic-Savic e dalle eventuali offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Se tra i pali la situazione resta in evoluzione, al centro della difesa il quadro appare più definito. L’eventuale addio di Juan Jesus impone un intervento sul mercato e il nome che continua a raccogliere consensi è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio viene considerato uno dei profili ideali per età, esperienza e margini di crescita.

La richiesta economica dei biancocelesti resta elevata, superiore ai 30 milioni di euro, ma il gradimento del giocatore nei confronti del progetto azzurro potrebbe rappresentare un elemento importante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore piace particolarmente a Massimiliano Allegri, che lo considera perfetto per rinforzare il reparto arretrato.

Fascia destra e centrocampo: le scelte che possono cambiare il Napoli

Un’altra area sotto osservazione riguarda la corsia destra. Giovanni Di Lorenzo resta una delle colonne della squadra, ma la lunga stagione che attende il Napoli richiede alternative affidabili. Sul taccuino della dirigenza figurano due nomi molto diversi tra loro.

Da una parte c’è Anan Khalaili, giovane talento israeliano che si è messo in evidenza con l’Union Saint-Gilloise grazie alla sua spinta offensiva e alla capacità di incidere negli ultimi metri. Dall’altra troviamo Dodo, profilo più esperto e già abituato ai ritmi della Serie A. Il brasiliano della Fiorentina rappresenta una soluzione immediatamente pronta, anche se la concorrenza della Roma potrebbe complicare l’operazione.

Il vero nodo, però, potrebbe trovarsi a centrocampo. Il futuro di Frank Anguissa resta infatti tutto da definire. Nonostante il rinnovo automatico fino al 2027, i dialoghi per un ulteriore prolungamento sembrano essersi rallentati e il mercato potrebbe riaprire scenari inattesi.

Rabiot e Rios: due strade diverse per il dopo Anguissa

Qualora il camerunese dovesse partire, il Napoli avrebbe già individuato alcune possibili alternative. Il primo nome resta quello di Adrien Rabiot, centrocampista che Allegri conosce perfettamente e che garantirebbe esperienza internazionale, leadership e qualità tecnica.

L’alternativa porta invece a Richard Rios, centrocampista colombiano che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di numerosi osservatori europei. Più giovane, dinamico e con caratteristiche differenti rispetto al francese, rappresenterebbe una scelta orientata anche al futuro.

Il mercato è ancora lungo e le trattative vere devono ancora entrare nel vivo. Eppure i segnali che arrivano raccontano già una direzione precisa. Il Napoli sta costruendo il proprio domani con attenzione e senza fretta. La domanda che accompagna i tifosi è inevitabile: quanti di questi nomi saranno davvero protagonisti della prossima stagione azzurra?