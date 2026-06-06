Napoli, caos Allegri: ostacolo Milan, cosa sta accadendo attorno al tecnico

Napoli in attesa del suo nuovo leader: c’è un dettaglio che può accelerare tutto, Allegri

C’è un momento, durante ogni estate calcistica, in cui il mercato passa in secondo piano. Succede quando una società è chiamata a compiere la scelta più importante di tutte: affidare la guida tecnica del proprio progetto a un allenatore capace di aprire un nuovo ciclo. A Napoli, in queste ore, l’attenzione è concentrata proprio su questo passaggio.

I tifosi azzurri attendono sviluppi, osservano i movimenti della società e si interrogano su quello che potrebbe essere il prossimo capitolo della storia partenopea. Le sensazioni sono positive, ma manca ancora l’ultimo tassello. Quel dettaglio che separa una stretta di mano da una firma ufficiale.

Da giorni il nome di Massimiliano Allegri è al centro delle discussioni. Non tanto per questioni tecniche o tattiche, quanto per una situazione che continua a trascinarsi e che coinvolge direttamente il suo passato recente. Il Napoli, nel frattempo, resta vigile e fiducioso, convinto di aver già fatto il proprio lavoro.

Il Napoli ha scelto Allegri: manca solo l’ultimo passaggio

La posizione del club azzurro appare chiara da tempo. Aurelio De Laurentiis e la dirigenza hanno individuato in Allegri il profilo ideale per raccogliere l’eredità lasciata in panchina e guidare il prossimo progetto tecnico. Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, tra le parti esisterebbe già un’intesa di massima su un contratto biennale da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Un accordo che, almeno dal punto di vista sportivo, non sembra essere in discussione. Il tecnico livornese avrebbe dato il proprio gradimento alla destinazione e al progetto illustrato dalla società. Un segnale importante che conferma le ambizioni del Napoli e la volontà di restare protagonista ai vertici del calcio italiano.

Eppure tutto è ancora fermo. Non per una questione legata al club azzurro, ma per gli sviluppi che riguardano il rapporto tra Allegri e il Milan. Una vicenda burocratica e contrattuale che continua a rallentare la definizione ufficiale dell’operazione.

De Laurentiis aspetta, ma il tempo non è infinito

A Castel Volturno prevale la calma, ma non l’immobilismo. Il Napoli segue con attenzione gli sviluppi delle trattative tra Allegri e il Milan, consapevole che la programmazione della prossima stagione richiede tempi certi.

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla società, il presidente azzurro non sarebbe particolarmente preoccupato. La convinzione resta quella di arrivare alla fumata bianca senza particolari sorprese. Tuttavia, come accade in ogni trattativa complessa, esistono tempistiche che non possono essere ignorate.

La costruzione del nuovo Napoli passa inevitabilmente dalla scelta dell’allenatore. Mercato, strategie, valutazioni tecniche e obiettivi futuri dipendono tutti da questa decisione. Ecco perché la vicenda viene monitorata quotidianamente dai dirigenti partenopei.

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive anche per i calciatori che il club intende portare all’ombra del Vesuvio. Un allenatore definito significa poter accelerare su diversi fronti e dare una forma concreta al progetto della stagione 2026/27.

Per il momento il Napoli continua a mantenere la propria posizione: fiducia, attesa e nessuna pressione pubblica. Ma nel calcio moderno il tempo rappresenta spesso una risorsa preziosa quanto il budget di mercato. E mentre la città aspetta di conoscere il volto definitivo della nuova era azzurra, una domanda continua a circolare tra i tifosi: quanto manca davvero al momento che tutti stanno aspettando?