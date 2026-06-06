Napoli De Bruyne, la scelta finale di Allegri: come cambia il futuro del belga

Kevin De Bruyne ed il futuro al Napoli: Max Allegri ha già le idee chiarissime sul trequartista belga

Kevin De Bruyne ed altri 10. Max Allegri ha già dato il suo responso sul calciatore belga che non più tardi di qualche giorno fa aveva criticato aspramente Antonio Conte, definendosi felice per il suo addio. Insomma, sembra proprio che per ilbelga stia per cambiare la sua avventura a Napoli.

KDB, ora impegnato esclusivamente a disputare il suo ultimo Mondiale con il Belgio, aveva anche mostrato perplessità circa il suo prosieguo di carriera in azzurro spiegando come sarebbe stato necessario un suo confronto con la futura guida tecnica. Ebbene, in attesa del confronto con Max Allegri, il tecnico avrebbe già manifestato le sue intenzioni.

D’altronde pare che De Bruyne fosse stato acquistato proprio per Allegri, in procinto di accasarsi al Napoli con Conte partente. Poi il matrimonio s’è consumato con un anno di ritardo (non ancora in realtà). E Max, che ha un debole con i calciatori di qualità come accaduto con Modric in questa stagione, non vede l’ora di lavorare con De Bruyne.

Mezz’ala in un 4-3-3 ma anche regista fino a trequartista in un modulo con le due punte; insomma, il belga è poliedrico e sarà sfruttato in tutto il suo potenziale, diventando la luce del nuovo gioco dei partenopei.