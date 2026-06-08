Calciomercato Napoli Anguissa nodo della questione: la decisione di Allegri sul centrocampista

Napoli, la scelta passa da Anguissa: Allegri vuole capire cosa c’è oltre il mercato. Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane

C’è una domanda che aleggia da settimane attorno al futuro del Napoli e che, per certi versi, potrebbe influenzare più di una mossa sul mercato estivo. Non riguarda un nuovo acquisto, né una trattativa milionaria destinata a infiammare le prime pagine. È una questione più sottile, quasi silenziosa, ma potenzialmente decisiva per il progetto tecnico che sta prendendo forma. Perché prima di aggiungere nuovi tasselli, spesso bisogna capire quali di quelli già presenti siano davvero pronti a restare.

In ogni estate di ricostruzione esistono giocatori che rappresentano molto più del loro ruolo in campo. Sono punti di riferimento, equilibri tattici, leader silenziosi. E quando il loro futuro entra in una zona grigia, inevitabilmente anche la programmazione si ferma per qualche istante. È proprio ciò che sta accadendo in queste settimane in casa azzurra, dove la dirigenza e il nuovo staff tecnico stanno valutando attentamente ogni scenario prima di prendere decisioni definitive. Una strategia che racconta quanto il prossimo Napoli voglia evitare errori e costruire basi solide per tornare a essere protagonista ai massimi livelli.

Allegri vuole un confronto diretto: il futuro di Anguissa resta aperto

Il nome al centro delle riflessioni è quello di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese, legato al club da un contratto fino al 2027, vive una situazione che merita particolare attenzione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si registrano sviluppi concreti sul fronte rinnovo e proprio per questo il tema è finito tra le priorità del nuovo allenatore.

Massimiliano Allegri, infatti, considera Anguissa una figura chiave per il proprio progetto tecnico. Prima di esprimere un giudizio definitivo sul suo futuro, il tecnico livornese avrebbe deciso di incontrare personalmente il giocatore. Un faccia a faccia che servirà a comprendere motivazioni, ambizioni e disponibilità a sposare il nuovo ciclo azzurro.

Non è un dettaglio secondario. Nelle idee dell’allenatore, il centrocampo rappresenta il cuore della squadra e la presenza di un elemento con l’esperienza e le caratteristiche di Anguissa potrebbe garantire continuità e solidità. Per questo motivo la situazione viene monitorata con estrema attenzione, senza fretta ma anche senza sottovalutare le possibili conseguenze di una scelta sbagliata.

Il centrocampo del Napoli dipende da una risposta

La sensazione è che buona parte delle strategie del calciomercato Napoli passi proprio dalla decisione che verrà presa nelle prossime settimane. Se Anguissa dovesse confermare la volontà di restare, il club potrebbe limitarsi a intervenire con operazioni mirate, mantenendo gran parte dell’attuale struttura della mediana. Al contrario, un’eventuale apertura all’addio obbligherebbe Giovanni Manna e la dirigenza a cercare un sostituto di livello internazionale.

In fondo, non si tratta soltanto di una valutazione tecnica. Il rendimento del camerunese negli ultimi anni ha spesso rappresentato uno degli indicatori dello stato di salute della squadra. Quando Anguissa ha girato ad alti livelli, il Napoli ha quasi sempre trovato equilibrio, intensità e capacità di dominare le partite. Quando invece è mancata la sua migliore versione, anche il collettivo ne ha risentito.

Ecco perché Allegri vuole andare oltre numeri, statistiche e relazioni tecniche. Vuole capire l’uomo prima ancora del calciatore. Una scelta che racconta molto del metodo dell’allenatore e della volontà di costruire uno spogliatoio motivato e compatto. Il mercato, per il momento, può attendere qualche giorno. La risposta di Anguissa, invece, potrebbe valere molto più di un acquisto. E forse sarà proprio da quella conversazione che nascerà il volto definitivo del nuovo Napoli.