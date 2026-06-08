Napoli, Allegri sceglie gli acquisti: e c’è una novità su De Bruyne

Il Napoli di Max Allegri sta già crescendo: il tecnico sceglie gli acquisti e c’è una novità su Kevin De Bruyne

Max Allegri ha fretta di iniziare la sua avventura al Napoli e si è mosso in prima persona; il gelo con Ibrahimovic gli sta impedendo di liberarsi dal Milan e così il tecnico ha chiamato il presidente Scaroni. Da lui sono arrivate le rassicurazioni che attendeva; la risoluzione del contratto è vicina, passo fondamentale per la firma con gli azzurri.

Intanto è pienamente immerso nel mondo Napoli; venerdì ha seguito con attenzione il sorteggio del calendario e chissà come avrà accolto l’inizio in salita che lo aspetterà. Nel frattempo sono frequenti le telefonate con il ds Manna; va costruita la squadra per la prossima stagione ed i rinforzi sono un tassello importante.

Gila per la difesa è il nome su cui si lavora con grande impegno. L’accordo con il calciatore c’è ma serve ora quello con la Lazio che valuta il centrale 30 milioni. Lo spagnolo è però considerato il tassello ideale per completare il reparto arretrato. Se Rabiot è la prima opzione per il centrocampo, Allegri lavora anche sull’attuale organico.

Il tecnico vuole conquistare i calciatori attraverso il dialogo, costruendo rapporti personali solidi; e così nei prossimi giorni chiamerà Lobotka, considerato un perno del nuovo Napoli al pari di Kevin De Bruyne. Ed un perno azzurro sarà anche Leonardo Spinazzola; l’esterno ha rifiutato la Juve e prolungherà fino al 2028 con il Napoli per chiudere la carriera in azzurro. Insieme a Gutierrez formerà la coppia di cursori mancini in una stagione lunga e dispendiosa che, si spera, possa portare altri trofei.