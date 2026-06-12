Napoli Dodo, perché l’operazione è fattibile: cosa sta accadendo

Una promessa, la Champions e un futuro da scrivere: cosa c’è dietro il caso Dodò

Quanto può pesare una promessa nel calcio moderno? E quanto conta, invece, la voglia di misurarsi sul palcoscenico più prestigioso d’Europa? Sono domande che accompagnano molte delle trattative estive, soprattutto quando riguardano giocatori arrivati a un punto decisivo della propria carriera.

In questi giorni, tra indiscrezioni, incontri e valutazioni strategiche, c’è una situazione che continua ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori. Non si parla soltanto di numeri o di offerte economiche, ma anche di ambizioni personali, rapporti costruiti nel tempo e prospettive tecniche. Un intreccio che coinvolge direttamente la Fiorentina e uno dei protagonisti più continui delle ultime stagioni viola.

Chi segue da vicino il calcio italiano sa bene quanto sia difficile trovare esterni capaci di garantire corsa, qualità e continuità. Ecco perché il nome di Dodò è diventato uno dei più discussi nelle ultime settimane. Prima ancora delle cifre o delle possibili destinazioni, però, emerge un elemento chiaro: il brasiliano sente di essere arrivato a un momento cruciale del proprio percorso professionale.

Dodò guarda alla Champions: Napoli e Roma restano alla finestra

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’ambiente viola, il futuro di Dodò potrebbe essere lontano da Firenze. Dopo quattro stagioni vissute con la maglia della Fiorentina, il laterale brasiliano starebbe valutando seriamente la possibilità di affrontare una nuova sfida.

La motivazione principale sembra essere legata alla volontà di disputare la Champions League, competizione che rappresenta un obiettivo importante per un giocatore entrato ormai nella piena maturità calcistica. In questo scenario si inseriscono con interesse soprattutto Napoli e Roma, club che monitorano attentamente l’evoluzione della situazione.

Il direttore sportivo viola dovrà fare il punto nelle prossime settimane, valutando eventuali offerte concrete. La sensazione è che il mercato possa entrare nel vivo rapidamente, soprattutto considerando che la valutazione fissata dalla Fiorentina si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta accessibile per diverse società italiane.

Una scelta che va oltre il mercato: il legame con Joe Barone

Dietro una possibile cessione non c’è soltanto una questione tecnica o economica. C’è anche una componente personale che rende questa vicenda particolarmente interessante. Tra le tante ipotesi circolate negli ultimi mesi, una è stata esclusa praticamente fin dall’inizio: quella che porta alla Juventus.

Secondo quanto filtra da Firenze, Dodò avrebbe infatti intenzione di rispettare una promessa fatta a Joe Barone prima della sua scomparsa. Un gesto che racconta molto del rapporto umano costruito negli anni e che aggiunge un significato diverso alle valutazioni sul suo futuro.

Nel frattempo il Napoli continua a osservare. Il club azzurro è alla ricerca di profili affidabili ed esperti per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, e il laterale brasiliano rappresenta una soluzione che unisce esperienza internazionale, qualità offensiva e conoscenza della Serie A.

La sensazione è che le prossime settimane possano essere decisive. Da una parte c’è una Fiorentina chiamata a pianificare il futuro, dall’altra un giocatore che sogna il salto definitivo verso la massima competizione europea. E allora la domanda resta aperta: la prossima accelerazione di Dodò arriverà ancora sotto il cielo di Firenze oppure lo porterà verso una nuova avventura tutta da scoprire?