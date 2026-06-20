Napoli Gila, si chiude: la contropartita alla Lazio per l’operazione

Napoli Gila, una mossa può cambiare il mercato: il dettaglio che può sbloccare tutto, scelta la contropartita tecnica

Quanto conta davvero la volontà di un calciatore quando una trattativa entra nella sua fase più delicata? È una domanda che accompagna ogni sessione di mercato e che, in queste settimane, sembra riguardare molto da vicino il Napoli. Mentre la dirigenza continua a lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva e pronta a difendere il proprio status ai vertici del calcio italiano, c’è un dossier che sta attirando particolare attenzione negli uffici di Castel Volturno.

Le grandi operazioni, spesso, non si decidono soltanto davanti a un contratto o a una valutazione economica. Entrano in gioco ambizioni, strategie e la capacità di trovare una formula che soddisfi tutte le parti coinvolte. E proprio in questo contesto si inserisce una trattativa che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro della retroguardia azzurra. Un affare ancora aperto, fatto di dialoghi, valutazioni e possibili incastri che potrebbero modificare gli equilibri del mercato estivo.

Mario Gila ha scelto il Napoli: ora resta da convincere la Lazio

Il nome finito al centro delle attenzioni è quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dal Napoli per rinforzare il reparto arretrato e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento in azzurro. Le basi per un accordo contrattuale sarebbero state individuate attraverso un’intesa di massima su un accordo quinquennale.

La vera sfida, però, riguarda la trattativa con la Lazio. Il club biancoceleste continua a valutare il cartellino del centrale intorno ai 30 milioni di euro, una cifra considerata elevata dalla dirigenza partenopea. A complicare ulteriormente il quadro c’è la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell’incasso derivante da una futura cessione. Un dettaglio che spinge la società romana a mantenere una posizione particolarmente rigida durante i negoziati.

Dal punto di vista tecnico, Gila viene considerato un elemento ideale per il nuovo progetto. Velocità, aggressività nei duelli e capacità di impostare l’azione da dietro sono caratteristiche che si sposano perfettamente con le esigenze di una squadra chiamata a competere su più fronti nella prossima stagione.

Lorenzo Lucca può diventare la chiave dell’operazione

Quando le distanze economiche sembrano difficili da colmare, il mercato spesso trova soluzioni alternative. È qui che entra in scena il nome di Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000, rientrato dal prestito al Nottingham Forest, non sembra rappresentare una priorità per il nuovo corso tecnico del Napoli e potrebbe diventare una pedina preziosa all’interno della trattativa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio starebbe valutando con attenzione l’ipotesi di inserire il centravanti nell’operazione. Un’opzione che consentirebbe di abbassare l’esborso economico richiesto per Gila e, allo stesso tempo, offrirebbe a Gennaro Gattuso un attaccante dalle caratteristiche fisiche e tecniche particolarmente apprezzate.

Nel calcio moderno gli scambi sono sempre più rari, ma quando si presentano le condizioni giuste possono trasformarsi nella soluzione ideale per tutti. Il Napoli lo sa bene e sta valutando ogni scenario possibile per arrivare al proprio obiettivo senza compromettere gli equilibri finanziari della società.

Le prossime settimane diranno se la volontà di Mario Gila, l’apertura del Napoli e l’eventuale inserimento di Lorenzo Lucca saranno sufficienti per avvicinare le parti. Perché a volte il mercato non si decide sulla trattativa più rumorosa, ma su quel dettaglio apparentemente secondario che riesce a trasformare una distanza in un accordo.