Lazio-Napoli, le probabili formazioni: resta in dubbio Meret, con Ospina pronto a sostituirlo, mentre in difesa ci sarà Luperto. Spazio a Caicedo tra i biancocelesti

Domani alle ore 18.00 ci sarà il fischio d’inizio di Lazio-Napoli, gara valida per la 19° giornata di Serie A TIM che concluderà il girone d’andata. Dopo aver iniziato male il 2020 con una sconfitta rimediata in casa per 1-3 contro l’Inter, gli uomini di Gennaro Gattuso hanno adesso un’altra partita molto complicata contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. La Lazio è infatti insieme all’Atalanta la squadra più in forma del campionato, è attualmente al terzo posto in classifica dietro a Inter e Juventus, ed è reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana proprio contro i bianconeri. Al contrario, il Napoli ha disputato fino a questo momento un campionato a dir poco disastroso, ed ha assolutamente bisogno di un filotto di vittorie per non perdere le ultime speranze di qualificazione in Champions League.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Meret, out Correa

Per la gara contro la Lazio molto probabilmente Gattuso dovrà fare a meno di Meret, alle prese con un problema all’anca. Spazio quindi a David Ospina, mentre in difesa possibile il ritorno di Luperto dal 1′ per sostituire l’infortunato Koulibaly, con Di Lorenzo che torna sull’out di destra dopo l’esperimento fallito da difensore centrale contro l’Inter. A centrocampo e in attacco confermato l’11 anti-Inter, con Dries Mertens ancora in Belgio per curarsi dall’infortunio. Tra le fila dei biancocelesti invece non ci sarà Correa, quindi spazio alla coppia Immobile-Caicedo davanti.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso