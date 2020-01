Lazio-Napoli, i convocati di Gattuso: rosa decimata dagli infortuni

I convocati di Gennaro Gattuso per Lazio-Napoli: out Koulibaly e Maksimovic. Rosa decimata dai moltissimi assenti. Le ultime.

Domani alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio, una delle squadre più in forma di questa Serie A che nelle scorse settimane ha anche battuto la Juventus in Supercoppa. Magic moment per i biancocelesti che fa da contraltare a quello degli azzurri di Gattuso, che arrivano alla gara di domani scoraggiati dal KO pesante contro l’Inter, e depotenziati dai tantissimi infortuni che hanno colpito la rosa partenopea, letteralmente decimata in vista del confronto dell’Olimpico. Lo stesso Napoli sul proprio sito ha diramato un comunicato ufficiale sottolineando: “Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18. La squadra si è allenata sul campo 2, iniziando la sessione con riscaldamento e partitina mani e piedi. Successivamente esercizi di contrapposizione in campo e seduta tecnico tattica. Terapie per Maksimovic. Lavoro in palestra per Meret e Ghoulam. Allenamento personalizzato per Koulibaly. Younes non si è allenato perchè ha ancora la febbre”.

Lazio-Napoli, i convocati: out Koulibaly e Maksimovic

Il comunicato del Napoli ha inoltre evidenziato che ‘tra i convocati il giovane portiere Antonio Daniele (classe 2002) che avrà la maglia 15′. Di seguito invece l’elenco completo dei calciatori che saranno a disposizione di Gennaro Gattuso nella complicatissima trasferta romana di domani: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski.

Tantissime le defezioni per il tecnico azzurro soprattutto in difesa dove ci sarà ancora una volta da scegliere tra Luperto e l’adattato Di Lorenzo in posizione centrale, a meno di un clamoroso ed inaspettato impiego di Lorenzo Tonelli. In porta pochi dubbi con Ospina che giocherà al posto di Meret.