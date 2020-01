Napoli-Perugia, Luperto resta a casa: svelato il motivo

Napoli-Perugia doveva essere l’occasione del rilancio per Sebastiano Luperto, ma il difensore centrale non ci sarà a causa di un attacco influenzale

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Napoli-Perugia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sembrava essere finalmente arrivato il momento di Sebastiano Luperto, dato come possibile titolare per l’occasione al posto di Kostas Manolas, che avrebbe rifiatato, ma il difensore centrale cresciuto nelle giovanili del club azzurro è assente a causa di un’influenza. L’assenza del difensore classe 1996 è stata comunicata stesso dalla società attraverso l’account Twitter ufficiale: “Sebastiano Luperto è a casa con l’influenza # ForzaNapoliSempre”

Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: tornano Lozano e Llorente

Per la gara contro il Perugia di Serse Cosmi il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ripropone nuovamente la difesa che ha giocato contro la Lazio, con Di Lorenzo nuovamente adattato a difensore centrale. A centrocampo riposa Allan, sostituito dal giovane Eljif Elmas, mentre in attacco al fianco del capitano Lorenzo Insigne ci saranno Fernando Llorente e Hirving Lozano.

Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli.

Napoli-Perugia in programma quest’oggi alle ore 15 sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Due (canale 2 del digitale terrestre e in HD sul canale 502). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in diretta streaming grazie a Rai Play, servizio di streaming disponibile su PC, smartphone e tablet.