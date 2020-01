Calciomercato Napoli, altro colpo verso la chiusura: ci siamo

Il Napoli pensa al presente, ma anche al futuro. La società partenopea è vicinissima alla chiusura di un altro affare in vista della prossima stagione

Dopo Demme e Lobotka, il Napoli continua a puntellare la rosa a disposizione di Rino Gattuso anche in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è molto attivo nelle ultime ore come svelato da Sky Sport. Il Napoli, inoltre, sarebbe vicinissimo alla chiusura dell’affare Amir Rrahmani con un’operazione vicina ai 14 milioni di euro. La trattativa si avvia alla conclusione in vista della prossima stagione visto che il giocatore kosovaro terminerà in prestito la stagione sotto la gestione di Juric. Discorso diverso per il centrocampista del Verona, Sofyan Amrabat: bisognerà limare diversi dettagli con l’ex Feyenoord.

Calciomercato Napoli, Rrahmani per il futuro

Il difensore dell’Hellas Verona, classe 1994, sta sorprendendo tutti in Serie A. Il kosovaro, ex Dinamo Zagabria, ha collezionato ben 19 presenze finora diventando un giocatore affidabile anche per la massima serie. Nei giorni scorsi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte il team manager del Kosovo, Bajram Shala, che aveva svelato: “Giocatore importante, un grande lavoratore. Ha talento e sono certo che lo mostrerà anche a Napoli. Difensore straordinario in marcatura, forse un po’ meno nel giocare con i piedi. Non sono sorpreso del rendimento che Rrahmani sta avendo al Verona, perché conosco il valore del giocatore ed ero certo che il calcio italiano gli consentisse di esprimere le sue migliori qualità”.

Infine, ha svelato: “Giocare nel Napoli in uno stadio come il San Paolo sarebbe una grande cosa. Ho parlato una settimana fa con lui: sarebbe ancora più felice di continuare la carriera a Napoli. Mi ha confermato che si muoverà solo in estate”.