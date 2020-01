Calciomercato Napoli, chance in difesa: contatti con l’entourage

Il Napoli pensa anche al futuro con la tentazione Jan Vertonghen che potrebbe tornare in auge in vista proprio della prossima stagione. La situazione.

Archiviati gli acquisti di Demme e Lobotka utili a puntellare la rosa di Gattuso per questo gennaio, la dirigenza del Napoli continua a lavorare anche in ottica estiva provando ad anticipare qualche colpo. Gli azzurri sarebbero infatti vicinissimi alla chiusura dell’affare Amir Rrahmani con un’operazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro in ottica 2020/21. Eppure il difensore del Verona potrebbe non essere l’unico colpo futuribile in quella stessa zona di campo. L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ ripropone infatti con decisione anche il profilo dell’esperto centrale del Tottenham, Jan Vertonghen, in scadenza di contratto proprio a giugno 2020 e quindi acquistabile a parametro zero.

Calciomercato Napoli, anche Vertinghen nel mirino: la situazione

Secondo quanto sottolineato dal quotidiano sportivo, al Napoli sarebbe venuta la tentazione di pensare ad un trentatreenne, ma di qualità, come Jan Vertonghen per cui ci sono stati ripetuti colloqui con il suo entourage che hanno creato spiragli per la trattativa ed annesse riflessioni sul caso. Si tratta ad ogni modo di un’ipotesi di mercato tenuta lì in virtù anche del fatto che in genere il progetto azzurro non comprende calciatori over 30, ad eccezione di Fernando Llorente arrivato nell’ultima finestra estiva per necessità.

Al netto delle dovute riflessioni del caso legate anche all’età del calciatore, qualora Vertonghen dovesse aver voglia di andare via dalla Premier League, allora il Napoli sarebbe pronto ad accelerare per provare a prelevare l’esperto centrale belga che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni con la maglia del Tottenham.