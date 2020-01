Napoli-Perugia, affronta gli azzurri dopo 19 anni: “Che emozione”

Il Napoli scenderà in campo martedì 14 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia: gli azzurri affronteranno il Perugia, guidato da Serse Cosmi

Si torna in campo. Il 2020 non è iniziato alla grande per il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio. Gli azzurri potranno così tornare alla vittoria nel match di Coppa Italia contro il Perugia, valido per gli ottavi di finale. In conferenza stampa lo stesso allenatore del Grifo, Serse Cosmi, arrivato da pochi giorni, ha svelato: “Abbiamo pensato alla preparazione delle partite dando priorità ad alcuni aspetti. Ho visto attenzione, applicazione ed entusiasmo: domani voglio vedere personalità, voglio una squadra che sappia attaccare la profondità, non solo con gli attaccanti. Voglio che i giocatori facciano vedere alla gente che vogliono vincere le partite”. Poi ha aggiunto: “Nicolussi Caviglia sarà convocato, Mazzocchi non ce la fa, è influenzato come Capone. Angella torna in gruppo da mercoledì”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, altro colpo verso la chiusura: ci siamo

Napoli-Perugia, l’elogio di Gattuso

Lo stesso Cosmi si è, poi, soffermato sull’attuale allenatore del Napoli: “Io e Gattuso ci siamo sempre sentiti quando entrambi cercavamo panchina. Rino sa che l’ho sempre stimato come persona. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche quando giocava. Sono felice di misurarmi con il Napoli perché non ci gioco da 19 anni”.

Napoli-Perugia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Iemmello, Melchiorri. All. Cosmi