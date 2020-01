Calciomercato Napoli, due squadre su Gaetano: un altro azzurro si guarda intorno

Si intensifica il mercato delle cessioni in casa Napoli con i nomi di Gaetano e Luperto che girano in ottica addio. Due squadre sul giovanissimo azzurro, mentre il centrale si guarda intorno.

Continua il lavoro di Cristiano Giuntoli, impegnatissimo in questa sessione invernale di calciomercato. Ufficiale l’arrivo di Demme e prossimo quello di Lobotka per quanto riguarda le entrate, poi sarà tempo di occuparsi anche di quei calciatori che stanno giocando meno e che potrebbero lasciare il Napoli a gennaio. Il ds azzurro ha fin qui sfoderato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso che al contempo potrebbe perdere un paio di elementi fin qui poco impiegati. Su tutti Sebastiano Luperto e Gianluca Gaetano. Situazioni comunque differenti quelle dei due azzurri con il difensore classe 1996 che ha anche raccolto 10 presenze tra coppa e campionato, due delle quali proprio con il nuovo tecnico sulla panchina.

Calciomercato Napoli, Gaetano e Luperto in bilico: la Cremonese pensa al gioiellino azzurro

Nonostante l’impiego nelle prime due gare della sua gestione, appare evidente come ci sia stata una vera e propria bocciatura da parte di Gattuso nei confronti di Luperto. L’allenatore del Napoli per le sfide più dure contro Inter e Lazio ha infatti preferito affidarsi all’adattato Di Lorenzo in mezzo, rispolverando il poco impiegato Hysaj pur di non dare una nuova chance allo stesso Luperto che al netto dell’emergenza difensiva potrebbe anche partire. Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’ il centrale difensivo ex Pro Vercelli si starebbe guardando intorno in ottica futura, seppure il Napoli ad oggi non vorrebbe lasciarlo partire.

In uscita anche il giovane Gianluca Gaetano che piace in Serie B a Cosenza e soprattutto Cremonese con Rastelli che vorrebbe vestirlo di grigiorosso. Solamente più avanti invece potrebbero sbloccarsi i destini di Younes e Llorente.