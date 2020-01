Napoli-Perugia, le probabili formazioni: prima da titolare per la new entry?

Napoli-Perugia, le probabili formazioni: ampio turnover per gli azzurri, con il tecnico Gattuso che sembra orientato a schierare il nuovo acquisto dal primo minuto

Domani alle ore 15.00 ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Perugia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le recenti delusioni in campionato che vedono il Napoli addirittura nella parte destra della classifica, all’undicesimo posto con 24 punti, la Coppa Italia è rimasta l’unico obiettivo del club azzurro per salvare un’annata che fino a questo punto si è rivelata a dir poco disastrosa. Sulla panchina del Perugia è da poco tornato Serse Cosmi, che domani affronterà il Napoli dopo 19 anni dall’ultima volta, motivo per il quale si è dichiarato emozionato per la sfida del San Paolo in conferenza stampa.

Per l’occasione il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso con ogni probabilità opterà per un ampio turnover. Si va verso l’esordio stagionale per il terzo portiere Karnezis, mentre in difesa si potrebbe rivedere dal primo minuto Luperto, che farà coppia con Di Lorenzo. Ma la novità più importante riguarda il centrocampo, con il nuovo acquisto Diego Demme che va verso la prima da titolare, al fianco di Zielinski ed Elmas. In attacco dei tre di Roma dovrebbe giocare solo il capitano Lorenzo Insigne, con il ritorno di Fernando Llorente al centro dell’attacco e il messicano Hirving Lozano sull’out di destra. Le probabili formazioni di Napoli-Perugia:

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Iemmello, Melchiorri. All. Cosmi