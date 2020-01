Napoli, infortunio Mertens: il messaggio del belga – VIDEO

Mertens continua a lavorare sodo per rientrare dall’infortunio che lo sta tenendo ai box da diverso tempo. Gattuso spera di riaverlo quanto prima a disposizione. Intanto arriva il messaggio sui social.

Tra i nomi più caldi in casa Napoli c’è senz’altro quello di Dries Mertens che ha giocato la sua ultima gara in azzurro il 22 dicembre contro il Sassuolo. Poi un misterioso infortunio curato in Belgio che lo ha tenuto fuori praticamente oltre un mese e che ancora oggi gli da il tormento. Ai problemi fisici si sono inoltre unite le voci di mercato relative al contratto in scadenza a fine stagione con il Napoli che potrebbe presto o tardi portarlo verso nuovi lidi in Italia o all’estero. Tantissime quindi le voci intorno a Mertens che quest’oggi come sottolineato dal report azzurro ha lavorato ancora a parte svolgendo personalizzato in palestra, proprio con l’obiettivo chiaro di recuperare quanto prima.

Napoli, Mertens spegne le voci: lavora per tornare presto

Proprio in merito al suo recupero dall’infortunio, Dries Mertens oggi pomeriggio ha lanciato un messaggio chiarissimo su Instagram pubblicando un video del suo lavoro in palestra con una frase che non lascia spazio all’immaginazione: “Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapista e lo staff medico nell’aiutarmi a rientrare quanto prima”.

Testa bassa e pedalare per Dries Mertens che non sarà con ogni probabilità presente domenica contro la Juventus, ma che in compenso sta facendo di tutto per tornare quanto prima a disposizione di Gennaro Gattuso.

Infortunio Mertens, il video sui social: